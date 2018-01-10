В эту пятницу Трамп после медосмотра огласит свое официальное решение по ядерной сделке с Ираном. И все с ним станет совсем ясно.

Ничего, кроме анализов. Трамп докажет США, что с этим живут Your browser does not support HTML5 audio

В пятницу Дональд Трамп докажет всей Америке, что с этим живут. Он пройдет свой первый медосмотр как президент США. Обычное дело. Есть у них в Белом доме такая традиция. Однако нынешний его хозяин в отличие от предшественников – небывалый случай – пообещал опубликовать результаты обследования, будучи, вероятно, на все сто уверенным в том, что ему нечего стесняться. И то правильно. Победную примету, как и победный состав, не меняют. В сентябре 2016 его доктора тоже обнародовали показатели его здоровья. Оно оказалось отменным. А через два месяца он выиграл выборы.

Сейчас, конечно, совсем другая история. И спустя год после того триумфа уже очень многие считают, что это история болезни. Но для того и огласка, чтобы доказать обратное. К тому же тестировать главу государства будут в военном госпитале. А это – двойная степень защиты. К врачебной тайне, если что-то вдруг пойдет не так, добавится еще и военная. Впрочем, медкомиссия в любом случае ограничится лишь базовыми данными: вес, артериальное давление, уровень холестерина. И только.

А они так хотели показать его еще и психиатру. И не только противники, что копят его отклонения как симптомы для диагноза "импичмент". Но и его все-таки сторонники, которые хотели бы раз и навсегда закрыть тему якобы сомнительной адекватности их лидера. Конечно, многим было бы занятно заглянуть ему в душу и, тем более, в нее плюнуть. Но сам Трамп решил, что ему незачем еще кому-то давать повод для очередного бестселлера. Хватит и тех, кто уже воспользовался доверием, чтобы показать ему книгу в кармане.

Это "произведение" – труд публициста Майкла Вулффа, основанное на интервью с сотрудниками Белого дома, раскрывшими ему пикантные подробности жизни президента и его судьбы. Детали из разряда "нарочно не придумаешь – это надо знать". Вулфф, например, утверждает, что в окружении Трампа называют шефа "идиотом", уверяют, что тот "не в состоянии воспринимать аналитику", и смеются над его профпригодностью. Собственно, для того и публикация результатов медосмотра, чтобы перебить ими интерес к этой скандальной брошюре. В ответ на "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" выдать "Плоть и кровь: внутри Трампа".

Вряд ли это будет так же любопытно, поскольку уже известно, что нечего у него взять, кроме анализов. В пресс-службе главы Соединенных Штатов заверили журналистов, что ему нет нужды в психиатрической экспертизе. "Он в совершенно ясном уме", – сказали там, видимо, не слишком беспокоясь о том, что ясность ума не требует дополнительных доказательств. Зато добавили, что босс "здоров, как бык". Хорошо, что не как Наполеон. Но тоже – так себе сравнение. Во-первых, понятно теперь, почему его так тянет на красную кнопку. Во-вторых, потому у него и не все, слава богу, что то, что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Кстати, в эту же пятницу Трамп после медосмотра огласит и свое официальное решение по ядерной сделке с Ираном. И все с ним станет совсем ясно. Как говорится, хоть к психиатру не ходи.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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