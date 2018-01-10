Американская армия – такая кокетка. Для нее боезаряды – что наряды. Девать некуда, а все причитает, что носить нечего. Потому и решила обзавестись очередным. Чтобы на Кремль впечатление произвести. Но это все равно вряд ли.
С больной головы на боеголовку. США готовят ядерный заряд против России
Что-то похожее мы уже проходили. Создание американского атомного оружия, так сказать, special for you. То есть специально против Кремля. Они сами на днях рассекретили свои документы о планах уничтожить СССР пятью сотнями ядерных бомб менее чем через две недели после окончания Второй мировой войны. Собственно, потому и рассекретили, что у них и сейчас хватает этого "добра", чтобы при отсутствии сопротивления уничтожить не только Россию, но и всю планету. Причем несколько раз.
Но душа требует чего-то нового. Видимо, она у Пентагона все-таки женская. А стало быть, и ему по всем правилам их устава, допускающего к службе трансгендеров, не мешало бы тоже провести военную операцию по смене пола. Ну, или хотя бы имени. Назваться, например, "Пентагония". Для него же заряды – что наряды. Девать некуда, шкафы ломятся, а все причитает, что носить нечего. Потому и решил обзавестись очередным. Все прежние же как бы все уже знают. А хочется, чтобы было неожиданно и неотразимо. Было и, само собой, било. С бюджетом в 700 млрд в год может себе позволить.
А это, как говорят американские знатоки моды на массовое поражение, точно будет бомба. По данным The Guardian, Вашингтон создаст ядерную боеголовку для твердотопливных баллистических ракет Trident, что на подводных лодках. Их максимальная дальность превышает 11 тысяч километров. И все это, как пишет издание, ради "сдерживания России в ее гипотетическом конфликте в Восточной Европе". И никого не должно волновать, что конфликт гипотетический, а проект уже реальный – в конце января о нем объявят официально. Главное же, чтобы "костюмчик" сидел.
И он способен произвести впечатление. Не на Россию – у нее свой "гардероб" и там сплошь эксклюзивные вещи. К тому же нам это все равно не подойдет. У нас "эсочка". В смысле, С-400, а если надо, то и 500. А вот "товарки" Америки из той самой Восточной Европы, которую она от России якобы оберегает, точно встрепенутся. Те, у кого в голове все-таки больше здравого смысла, чем в боеголовке – с ужасом. Иные, возможно, даже захотят поносить. Все равно же по отношению к Москве только тем и занимаются, а так будут хотя бы не в голом виде. Как Польша с комплексами Patriot. Не важно, что в них и пойти некуда, и тесновато местами. Важно, что made in USA.
И все бы ладно. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, чем бы мадам ни шопилась. Но администрация США, по сведениям The Guardian, планирует смягчить условия для применения ядерного оружия. В числе прочего это может быть ответ и на неядерную атаку. Пацифисты в шоке. По их мнению, новая доктрина Пентагона повышает вероятность атомной войны, особенно если учесть склонность Дональда Трампа к размахиванию арсеналом перед "противниками нации" по любому поводу. Конгресс, правда, запретил ему теребить красную кнопку. Но он ведь может сделать это и под одеялом.
Опять же, если нельзя, но очень хочется сдержать Россию, то и на Капитолийском холме могут сделать вид, что ничего не заметили. Причем им даже притворяться не придется. Они действительно не заметят, как все закончится. Не успеют.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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