А если бы это была правда? Девять сантиметров японского астронавта

На всякого бывает проруха… Японский астронавт Норисигэ Канаи, оказывается, не вырос на девять сантиметров, как он утверждал ранее. Говорит, ошибся маленечко. Он написал в Twitter, что помог обнаружить ошибку российский командир экипажа Антон Шкаплеров. Он усомнился: девять сантиметров – это что-то слишком много. Тогда астронавт снова замерил свой рост, и оказалось, что он составляет 182 сантиметра – всего на два сантиметра больше, чем на Земле.
Норисигэ Канаи, конечно, извинился за фейковую новость. Ну, а если бы это было правдой, можно только вообразить, какая великолепная рекламная кампания могла бы получиться. В космосе растут – это факт. Людей, желающих подрасти, на свете полно – это тоже факт. А тут астронавт возьми да и скажи: вырос на МКС на девять сантиметров! Следующий ход: на МКС делают отель для состоятельных желающих нарастить несколько сантиметров. Они будут летать на орбиту и расти над собой, как говорится в известном кинофильме… Все бы сразу полюбили космос, стали бы говорить, что только о полетах и мечтали. МКС и так – мировой бренд. А если еще раскрутить как следует рекламную кампанию, то многомиллиардные доходы обеспечены…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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