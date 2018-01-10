А если бы это была правда? Девять сантиметров японского астронавта

Как же хорошо все начиналось! Многие уже видели себя стройными гигантами, возвращающимися с орбиты. Увы, реальность вернула их из космоса на Землю. Но помечтать-то можно…

На всякого бывает проруха… Японский астронавт Норисигэ Канаи, оказывается, не вырос на девять сантиметров, как он утверждал ранее. Говорит, ошибся маленечко. Он написал в Twitter, что помог обнаружить ошибку российский командир экипажа Антон Шкаплеров. Он усомнился: девять сантиметров – это что-то слишком много. Тогда астронавт снова замерил свой рост, и оказалось, что он составляет 182 сантиметра – всего на два сантиметра больше, чем на Земле.

Обычно, по словам врачей, в космосе действительно вырастают, но не на девять сантиметров, а как раз на сантиметр-два, не более. В условиях невесомости нагрузка на позвоночник резко снижается, хрящевая ткань межпозвонковых дисков расправляется. Отсюда и появляется эта прибавка к росту.

Норисигэ Канаи, конечно, извинился за фейковую новость. Ну, а если бы это было правдой, можно только вообразить, какая великолепная рекламная кампания могла бы получиться. В космосе растут – это факт. Людей, желающих подрасти, на свете полно – это тоже факт. А тут астронавт возьми да и скажи: вырос на МКС на девять сантиметров! Следующий ход: на МКС делают отель для состоятельных желающих нарастить несколько сантиметров. Они будут летать на орбиту и расти над собой, как говорится в известном кинофильме… Все бы сразу полюбили космос, стали бы говорить, что только о полетах и мечтали. МКС и так – мировой бренд. А если еще раскрутить как следует рекламную кампанию, то многомиллиардные доходы обеспечены…

Не верится? А в снежного человека и инопланетян верится? А в заряженную воду, которая излечивает от всех болезней? А в чудо-крем, который за каждые полгода применения делает женскую кожу на пять лет моложе? Верится? Тут, конечно, главное – не переборщить. А то ведь будешь мазаться таким кремом несколько лет подряд – и бац! – глядишь, вновь разучишься говорить, потребуешь соску и памперсы…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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