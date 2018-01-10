Мирное небо: зачем России второй дивизион С-400 в Крыму

Хочешь мира – готовься к войне. По крайней мере, к провокациям. А уж от Украины, которую НАТО всячески привечает, можно ожидать чего угодно.

Защиты много не бывает. Особенно, когда твой сосед может оказаться буйным и неадекватным. Именно поэтому Россия размещает в Крыму второй дивизион зенитной ракетной системы С-400. Москва не угрожает, но обеспечивает безопасность своей территории и своих граждан. Именно так и стоит воспринимать это решение, сообщили в Кремле.

Заступит на дежурство новый комплекс уже 12 января, место дислокации – Севастополь. Это самая удобная точка для контроля неба над границей с Украиной, а именно – над Чонгаром и Армянском. Дабы не вводить недоброжелателей в искушение совершить какую-нибудь непоправимую глупость. А то ведь и учения соседи со своими заокеанскими друзьями регулярно рядом проводят, и ракеты испытывают, и диверсанты попадаются, и радикалы буянят . Такая неблагоприятная обстановка требует особого внимания, ведь даже отсутствие злого умысла не страхует от трагических случайностей. А вот С-400 страхует. И это во-первых.

Во-вторых, теперь ни одна муха не пролетит над Черным морем, не попав на мушку ВКС России. А "мухи" и прочие летающие объекты частенько стали бороздить те небесные просторы. Например, американские "перелетные птицы" проявляют повышенный интерес к крымским берегам. Иногда даже целыми стаями. Но они должны понимать, что любопытство надо держать в узде и не стоит нарушать международные летные правила. И С-400 доступно это объясняет. И не угрожает, но предупреждает.

И не только "птиц", кстати. В Одесский порт на днях прибыл американский эсминец "Карни" . Он вместе с украинскими силами сейчас якобы проводит на Черном море "операции по обеспечению безопасности на море и укреплению комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". И у него на борту имеется система ПРО, 96 пусковых установок для самых разных ракет, включая "Томагавки". "Карни" сотоварищи нередко заходят в черноморские воды. И С-400 об этом знает.

Россия действительно прикладывает усилия для защиты своих границ, и, как видно из всего вышеописанного, не зря. "Горячих голов" много, и ЗРК может остудить их пыл.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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