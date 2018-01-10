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Обязательная программа: США пытаются "влезть" в российские выборы

11:5410.01.2018
(обновлено: 11:55 10.01.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБаннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 годуБаннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Госструктуры США не только проявляют живой интерес к начавшейся в РФ избирательной кампании, но уже и дают оценки. И рекомендации. Что особо комично выглядит на фоне отчаянных поисков "российского вмешательства" в американские выборы.

Российское посольство в США сочло неприемлемыми и необоснованными заявления Вашингтона по предстоящим президентским выборам в России. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию Госдепа на работу Центризбиркома вмешательством как в процесс выборов, так и во внутренние дела страны. Все дело в том, что американская сторона опять продемонстрировала удивительную парадоксальность и те самые, набившие оскомину двойные стандарты. Ранее представитель государственного департамента Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением Москвой строгих мер по отношению к "независимым голосам", по его выражению. Европейская служба внешних связей, кстати, также отметила, что основанный на действующем законодательстве отказ зарегистрировать одного хорошо известного оппозиционера с судимостью кандидатом в президенты ставит под сомнение демократичность выборов в Российской Федерации. Но Европа тут выступила скорее на подпевках. А вот Вашингтон отработал обязательную программу. 

Здание посольства России в США, Вашингтон
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Мнение: США не смогут повлиять на выборы в России, даже если очень захотят
Понятно, что подобные громкие заявления Госдепа не способны оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России. Она стабильна и предсказуема. Старания будут напрасными, но они, разумеется, будут. Так же как и прозвучат еще неоднократно оценочные суждения с негативными коннотациями в адрес российской власти и предвыборной кампании. Собственно, они уже звучат "в полный рост". И вот именно это и является попыткой вмешательства во внутренние дела суверенной страны. По идее, какое дело другому государству до того, кто будет бороться за главный пост в России? Кого, основываясь на действующих нормах Конституции и закона, зарегистрирует ЦИК? Это ведь не избрание главы какой-нибудь международной организации. Но это по идее. А на практике Вашингтон в своих "лучших" традициях будет использовать грядущие выборы в политических целях и делать ставку на тех, кто критически настроен к Кремлю и Владимиру Путину лично. 

На этом фоне особо карикатурно выглядит продолжающаяся в самих Соединенных Штатах "охота на ведьм", то бишь на якобы связанного с Москвой Дональда Трампа и некоторых других политиков и чиновников высокого ранга. Так и не получившая никакого практического подкрепления в виде доказательств тема "вмешательства" России в американские выборы не теряет своей актуальности, поскольку эта актуальность с помощью огромных ресурсов генерируется синтетическим образом. Адвокаты Дональда Трампа, как известно, уже вплотную рассматривают различные форматы его допроса специальным прокурором Робертом Мюллером, занимающимся тем самым мифическим "российским следом". Между тем, в период предвыборной кампании в США из Москвы от официальных лиц не звучало официальных заявлений критического или обличительного характера по поводу претендентов на президентский пост или процесса политической борьбы.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Политолог: Трамп расставит все точки над "i" по "российскому делу"
А ведь поводы были. Достаточно вспомнить сомнительную историю – во всяком случае, так считают многие – с внезапно сошедшим с дистанции главным конкурентом Хиллари Клинтон внутри Демократической партии, сенатором и социалистом Берни Сандерсом. В какой-то момент в соцопросах он начал обходить Клинтон, но решил прекратить свое участие в кампании. При желании, Москва могла трактовать этот или другие причудливые факты одной из самых скандальных в истории Америки предвыборных кампаний в критическом ключе. И делать громкие заявления о странностях и недостатках американской демократии, а также о давлении, которому подвергаются политики. Но не делала, поскольку это неприлично и некорректно. Вот об этих приличиях и элементарной корректности не дурно было бы вспомнить Вашингтону в его нынешнем измерении. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik 

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