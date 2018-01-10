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Светлейший князь Чернышев – один из первых офицеров ГРУ

10:0010.01.2018
01990
© public domainАлександр Иванович ЧернышевАлександр Иванович Чернышев
© public domain
Благодаря великосветским манерам этот русский князь быстро стал своим в парижских салонах времен Первой империи. С ним запросто любил поговорить сам Наполеон – даже не подозревая, что становится невольным информатором русского разведчика.

В этот день, … лет назад:

Десятого января 1786 года родился военный министр Российской империи светлейший князь Александр Иванович Чернышев. А свои первые серьезные шаги на военном поприще он сделал в качестве офицера ГРУ… 

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Российский император Николай I
Светлейший князь Александр Иванович Чернышев прожил долгую и богатую на события жизнь. Военный министр в царствование Николая I, один из главных виновников поражения в Крымской войне… А еще он был членом следственной комиссии по делу декабристов. А еще Чернышев вошел в историю как герой Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Награжден орденом Св. Георгия III класса. Еще ранее получил IV класс. А этот орден, как известно, вручали за личные боевые заслуги и мужество.

Ну и, конечно, у него хватало салонных недоброжелателей. Жена Чернышева любила иногда прихвастнуть заслугами своего мужа. Однажды рассказывала своей подруге: Александр разбил того; Александр удержал грудью целую артиллерию; Александр взял город… и на беду забыла название: как бишь этот город, вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город… вот странно, из ума вон…

В затруднении она оглянулась и заметила другого генерала, который сидел неподалеку.

– Ах, князь, – обращаясь к нему, сказала Чернышева, – вот вы знаете, какой это город взял Александр?

– Вавилон.

– Что вы это?! Я говорю про моего мужа Александра Ивановича.

– А я думал, что про Александра Македонского…

Смешно, конечно. Но, с другой стороны, превозносить в присутствии одного генерала заслуги другого – это моветон. Но и генералу так мелко пакостить за спиной Чернышева тоже вроде бы не к лицу.  И если генерал забыл, то напомню: этот город называется Кассель…

© Public domain
Барклай-де-Толли
Но говорить мы будем о другой военной стезе Чернышева, которая менее известна, но также значима, как и взятие Касселя. Его с полным основанием можно назвать одним из первых офицеров Главного разведывательного управления – ГРУ. Службу основал Барклай-де-Толли в январе 1810 года. И называлась она первоначально Экспедицией секретных дел при военном министерстве, позднее – Особенной канцелярией.

В европейские столицы были посланы несколько молодых офицеров – "военных агентов" – нечто вроде нынешних военных атташе. В Париж был отправлен Чернышев. Благодаря красоте и великосветским манерам он быстро стал своим в парижских салонах, свел знакомства с высшими чиновниками и военными. С ним запросто любил поговорить сам Наполеон, даже не подозревая, что становится невольным информатором русского разведчика. Чернышев к тому же вовсю обманывал своего высокопоставленного "сексота": например, всучил Бонапарту поддельные карты европейской части Российской империи. Некоторые историки считают, что эти фальшивки повлияли на ход Отечественной войны. Хотя, конечно, вряд ли. Поражение французов обеспечила целая масса факторов, но главный из них несомненен – это русская армия. А фальшивые карты – это дело десятое. Так можно договориться и до того, что Наполеона победил "генерал Мороз". Над этим еще Денис Васильевич Давыдов смеялся.

А настоящая слава пришла к Чернышеву во время пожара зимой 1810 года в доме австрийского посланника в Париже. Своей распорядительностью он не только прекратил панику, от которой больше всего и гибнут в пожарах, но самолично вынес из огня двух женщин. Причем не простых, а двух сестер императора Наполеона – Каролину Мюрат и Полину Боргезе. За подвиги на пожаре Чернышева прозвали "маленьким царем Парижа". А Полина Боргезе, которую обессмертил скульптор Канова в облике Венеры, говорят, не ограничилась лишь банальными словами благодарности своему спасителю…

За короткое время Чернышев создал целую сеть платных информаторов в правительственных и военных кругах Франции. В частности, от сотрудника военного министерства Мишеля он получал копии сверхсекретных документов с планами будущих кампаний Наполеона, численностью и дислокацией французских войск. И уже через неделю эти копии ложились на стол императора Александра I.

Однако со временем французская контрразведка заподозрила что-то неладное. За Чернышевым стали следить и он, не дожидаясь крайности, тайно отбыл в Россию. Впрочем, военного агента вовремя предупредили. И сделала это, конечно же, женщина – Полина Фуре. В недавнем прошлом – любовница Наполеона…

А вот военный чиновник Мишель был изобличен и окончил жизнь под ножом гильотины. А все почему? Видимо, потому, что в отличие от Чернышева ему не везло с женщинами…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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