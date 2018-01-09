Пусть у того кнопка больше. Но у этого кроме кнопки есть еще и скрепка. Она и удерживает две Кореи. Ким это показательно учел, когда отправлял делегацию на сегодняшнюю встречу на министерском уровне в демилитаризованной зоне.

Шаговая доступность. Две Кореи протянули друг другу ноги Your browser does not support HTML5 audio

Если не знать, что тут происходит, можно решить, будто у них добрососедство. Северяне при свете дня спокойно переходят границу. А не перебегают, как о них говорят, ночью, рискуя получить от своих пулю в спину. И без всякой охраны встречаются с южанами у них дома. Он в демилитаризованном Пханмунджоме так и называется – "Дом мира". Его, собственно, и построили именно для таких свиданий. И они же были регулярными. Однако два года – как отрезало. Стол переговоров покрылся тяжелым слоем пыли, окна затянулись паутиной. Но вот они встретились.

Там, конечно, недалеко три авианосца США, их бомбардировщики и вроде бы даже статья в южнокорейском бюджете на ликвидацию Ким Чен Ына. Но сегодня не об этом. Сегодня, как долгожданная рубрика в конце выпуска новостей. "А теперь о спорте". Хотя если это – о, спорт, который – ты мир, то почему бы с него и не начать. Ведь случилось же у них и рукопожатие. Первое на таком уровне с декабря 2015. Впрочем, главное в процессе "степ бай степ" – это все-таки ноги. Их они друг другу и протянули. И это символично, что представители КНДР пришли на рандеву пешком. Это ли не доказательство того, что мир здесь, если в него не влезать – в шаговой доступности.

Хотя, учитывая специфику этого диалога, гости могли приехать сюда на лыжах, на коньках или даже на санках. Пока предметно обсуждается, прежде всего, участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде. Но возглавляют-то делегации министры по объединению. Понятно, что каждая из столиц видит его только на своих условиях и под своей эгидой. У одних это министр объединения, у других – председатель Комитета по мирному объединению Родины. Но ими движет совсем не только спортивный интерес.

Вообще, со стороны Ким Чен Ына это был гениальный ход. Объявить о желании отправить не ракету, а сборную. И тем самым тоже показать, от кого здесь все зависит. По сути, он же разрешил участвовать в играх не только своим спортсменам, но и американским. Теперь и янки могут не бояться сюда ехать. А то уже думали, а стоит ли? Стоит. Ким сегодня добрый. Он переиграл Трампа чисто по-олимпийски. Пусть у того кнопка больше, но у этого кроме кнопки есть еще и скрепка. Она и удерживает две Кореи, как две страницы одного произведения. Разорвешь – и потеряют смысл обе.

Ким это показательно учел. Его, в отличие от далекого Трампа, не пришлось уговаривать отменить военные учения на время состязаний. Даже Пьер де Кубертен поаплодировал бы. И хотя в нынешнем МОК у барона так себе последователи, но и те воодушевились и вдруг вспомнили олимпийские заповеди. Продлили для КНДР срок регистрации на Игры. "Миссия МОК, – изрекли его функционеры – обеспечить участие всех квалифицированных спортсменов вне всяких политических трений и разногласий". Во как!

Кажется, ради того, чтобы доказать свою непредвзятость, они северокорейцам даже допинг бы простили. В крайнем случае, как у них бывает, оправдали бы его применение гиперактивностью Пхеньяна. Тоже ведь в каком-то смысле синдром дефицита внимания. По большому счету, ловить КНДР на зимней Олимпиаде нечего. У них все-таки лучше получается летом. Пока лицензию завоевала лишь спортивная пара фигуристов. Ну, еще несколько атлетов могут пройти отбор. Но тут же важен принцип. Главное – не победа, а участие. Ким ведь так и говорит, когда видит себя в клубе ядерных держав.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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