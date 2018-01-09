Отвлекающий маневр. Франция знает, что делать с санкциями против России

Во французских политиках проснулся дух авантюризма. Они не стали лазить в окна к любимым женщинам (хотя как знать), но начали намекать России, что иногда запреты можно нарушать.найти лазейки, чтобы как-то немножко приторговывать с Москвой.
Франция помогает своему малому и среднему бизнесу на его пути в Россию, но мсье Ле Мэр, предлагая новые схемы, говорит не об этом. Он привел такой пример маневрирования в жестких санкционных рамках: "Россия в прошлом уже снимала часть ограничений на нашу продукцию, например, ограничение на картофель, которые были наложены в 2013 году, и это имело положительный эффект".
То есть, получается, хитрый план не так уж и хитер. Россия уже знакома с формулой "мы-то абсолютно за санкции против вас, но вот вы свои ограничения должны отменить".заставить Россию платить – если не за мясо, так хоть за отказ от него.
В Минэкономразвития эти требования назвали безосновательными. И их абсурдность вообще-то очевидна. Но, кажется, это еще не предел и европейские страны начинают вести себя по кэролловскому принципу – "все страньше и страньше".
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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