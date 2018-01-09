Отвлекающий маневр. Франция знает, что делать с санкциями против России

Франция предлагает России проявить изобретательность и немножко обойти санкционные запреты. Только умалчивает, кто при этом получит выгоду.

Во французских политиках проснулся дух авантюризма. Они не стали лазить в окна к любимым женщинам (хотя как знать), но начали намекать России, что иногда запреты можно нарушать.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Париж, хотя и выступает всецело за европейские санкции против России и не собирается никоим образом обходить этот механизм, но все-таки знает, где в нем можно найти лазейки , чтобы как-то немножко приторговывать с Москвой.

Франция помогает своему малому и среднему бизнесу на его пути в Россию, но мсье Ле Мэр, предлагая новые схемы, говорит не об этом. Он привел такой пример маневрирования в жестких санкционных рамках: "Россия в прошлом уже снимала часть ограничений на нашу продукцию, например, ограничение на картофель, которые были наложены в 2013 году, и это имело положительный эффект".

То есть, получается, хитрый план не так уж и хитер. Россия уже знакома с формулой "мы-то абсолютно за санкции против вас, но вот вы свои ограничения должны отменить".

Такой же подход недавно обнаружился и в отношении европейской свинины. Россельхознадзор запретил поставки еще в 2014 году из-за вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше. В прошлом году запрет был снят, но тогда уже действовало продовольственное эмбарго, так что европейская свинина к нам по-прежнему не поступает, чем, естественно, огорчены в Европе. ЕС обратился в ВТО с требованием разобраться с происходящим и заставить Россию платить – если не за мясо, так хоть за отказ от него.

В Минэкономразвития эти требования назвали безосновательными. И их абсурдность вообще-то очевидна. Но, кажется, это еще не предел и европейские страны начинают вести себя по кэролловскому принципу – "все страньше и страньше".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik