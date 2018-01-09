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Дроны на службе террористов: Россия предупреждает об опасности

13:5909.01.2018
(обновлено: 14:44 09.01.2018)
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© Фото : страница Минобороны РФ в TwitterБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и ТартусеБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© Фото : страница Минобороны РФ в Twitter
Москва уже не раз указывала Западу, что его технологии и приемы сдерживания геополитических конкурентов нередко оборачиваются против него же самого. Впрочем, Запад редко усваивает исторические уроки. События в Сирии это четко показывают.

Попытка атаки на российские базы в Сирии с помощью дронов — это те самые вылазки террористов, о которых предупреждал Владимир Путин на авиабазе Хмеймим месяц назад. Тогда, напомню, президент России заявил, что задача борьбы с вооруженными бандами в Сирийской Арабской Республике была блестяще решена и основной российский военный контингент убывает на родину. Но если террористы поднимут голову, по ним будут нанесены новые мощнейшие удары, заверил в декабре Путин. По большому счету, нынешние потуги радикалов поставить под сомнение авторитет и возможности России в Сирии на полноценные и масштабные боевые действия, конечно, не тянут. Скорее они похожи на поведение назойливо жужжащего и пытающегося ужалить комара. 

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© Фото : страница Минобороны РФ в Twitter
Военный политолог: в Сирии террористы применили новые методы атак

Заметных результатов это принести не может: военные объекты, на которых присутствуют российские военнослужащие и техника, надежно прикрыты. В том числе с воздуха. Причем самыми современными и эффективными комплексами. Именно поэтому аж целых 13 беспилотников, снабженных взрывными устройствами и направлявшихся в сторону Хмеймима и Тартуса, не достигли своей цели. Как сообщило Минобороны, управление над шестью из них было перехвачено. Еще семь удалось уничтожить с помощью ЗРК "Панцирь-С". В Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов продолжатся, но оставшийся российский контингент обладает всеми возможностями для борьбы с этим явлением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Наверняка это действительно не последняя попытка атаковать российские объекты, которые раздражают как оставшиеся разрозненные отряды террористов, так и недоброжелателей Москвы из числа международных игроков, присутствующих в регионе. Вопрос лишь в том, какие методы используют некоторые страны, декларирующие приверженность глобальной антитеррористической стратегии.

Российский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы Хмеймим, Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Депутат: не случайно, что части дронов боевиков – иностранного производства

Как заявляют в российском военном ведомстве, в самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к беспилотникам, использовались взрыватели иностранного производства. Более того, аппараты могли быть получены только от страны, обладающей высокими технологическими возможностями. В принципе, несложно догадаться от каких или от какой именно. Изделия были оснащены спутниковой навигацией и системами управления большого радиуса действия, позволяющими управлять ими на расстоянии до 100 километров. И поражать цели, пользуясь информацией со спутников. Российское министерство обороны в этой связи предупредило, что террористы с помощью дронов способны нанести удар в любой стране.

Москва вообще часто предупреждает тот же самый Запад, что его технологии и приемы противодействия и сдерживания геополитических конкурентов нередко оборачиваются против него же самого. Так, например, было, когда американцы готовили радикалов в Афганистане для борьбы с советскими военными. Потом эти радикалы направили свою агрессию на взрастившее их государство. Точно так же может случиться и с дронами, если, конечно, будет доказано, что к попытке атаки на российские объекты в Сирии имеют отношение хорошо известные иностранные игроки. Или игрок. Что-то подсказывает: такие доказательства появятся. Впрочем, Запад редко усваивает исторические уроки. Последнее столетие это четко показало.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
Будущее Страны
Россия опять предупреждает... Может хватит уже предупреждать и пора уже ответить. Симметрично. Почему никто не атакуют дронами базы США?
16:07
09.01.2018
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умелый читатель
через океан дрон не перелетит - это основная мотивация передачи технологий!
14:29
09.01.2018
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