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Тоже Каддафи. Сын убитого полковника хочет спасти Ливию

10:0008.01.2018
(обновлено: 11:53 08.01.2018)
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© РИА НовостиСын Каддафи Сейф аль-Ислам находится в Нигере, заявляет ПНССын Каддафи Сейф аль-Ислам находится в Нигере, заявляет ПНС
© РИА Новости
Каддафи может вернуться. По крайней мере, попытается это сделать. Старший сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам собирается участвовать в выборах президента Ливии, которые должны состояться в середине 2018 года.

Мечта убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи может стать реальностью. Его старший сын Сейф аль-Ислам, которого многие рассматривали как преемника лидера Джамахирии, готов возглавить страну. Недавно он вышел из заключения, где провел почти шесть лет, и намерен вступить в борьбу за пост президента, которого в Джамахирии никогда не было. Кандидатуру наследника полковника Каддафи поддерживает значительная часть влиятельных племен страны, заявил официальный  представитель объединения племен и представитель семьи Каддафи.

Сейф аль-Ислам Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, File
"Семья изгоев". Эксперт оценил шансы сына Каддафи стать президентом Ливии
Эту информацию подтверждают также источники в ливийской армии. Военные заявляют, что одобряют стремление Сейф аль-Ислама вернуться в большую политику. А иначе зачем было настаивать на его освобождении.

Потенциальный кандидат в президенты уже подготовил свою предвыборную  программу, и ряд ее положений по спасению Ливии, как надеется сам Сейф аль-Ислам, одобрит ООН. По словам Каддафи-младшего, он идет на выборы, чтобы "помочь Ливии сдвинуться от текущего переходного периода к стабильности". Ну что ж, попытка не пытка, и хуже для Ливии уже точно не будет, скорее наоборот. У сына Каддафи, как считают многие, хорошие шансы на победу. За ним — Верховный совет ливийских племен и городов, а это дорогого стоит. Он сын Каддафи, при котором страна процветала, а ностальгия по тем золотым временам сегодня сильна как никогда. Кроме того, Сейф аль-Ислам имеет доступ к серьезным деньгам.

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
Европе плохо без Каддафи. И она уже почти решилась
Так что, при таком раскладе Каддафи-младший, казалось бы, просто обречен стать главой государства. Вопрос в другом. Как к его планам отнесутся прозападные силы в Ливии? Ведь в стране сложилось двоевластие. В Триполи заседает сформированный при поддержке ООН и ЕС Переходный национальный совет, а на востоке в Тобруке — оппонирующий ему парламент, за которым стоит армия во главе с верховным главнокомандующим Халифой Хафтаром. 

Очевидно, что с приходом к власти сына убитого ливийского лидера у Триполи и его западных покровителей может прибавиться головной боли. Вряд ли Сейф аль-Ислам будет сотрудничать с теми, кто зверски расправился с его отцом. Помнится, в 2011 году он возглавил сопротивление, пообещав отомстить убийцам. Так что предстоящие выборы станут только началом  большой интриги, которая может существенно перекроить ливийские военно-политические расклады.   

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Aleksei Mutovkin
Помним, помним, как Медведев слил Каддафи. Если Сейф станет президентом, то первый заграничный визит ему стоит совершить в Москву.
10:29
08.01.2018
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