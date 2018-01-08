Тоже Каддафи. Сын убитого полковника хочет спасти Ливию

Каддафи может вернуться. По крайней мере, попытается это сделать. Старший сын Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам собирается участвовать в выборах президента Ливии, которые должны состояться в середине 2018 года.

Мечта убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи может стать реальностью. Его старший сын Сейф аль-Ислам, которого многие рассматривали как преемника лидера Джамахирии, готов возглавить страну. Недавно он вышел из заключения, где провел почти шесть лет, и намерен вступить в борьбу за пост президента, которого в Джамахирии никогда не было. Кандидатуру наследника полковника Каддафи поддерживает значительная часть влиятельных племен страны, заявил официальный представитель объединения племен и представитель семьи Каддафи.

Эту информацию подтверждают также источники в ливийской армии. Военные заявляют, что одобряют стремление Сейф аль-Ислама вернуться в большую политику. А иначе зачем было настаивать на его освобождении.

Потенциальный кандидат в президенты уже подготовил свою предвыборную программу, и ряд ее положений по спасению Ливии, как надеется сам Сейф аль-Ислам, одобрит ООН. По словам Каддафи-младшего, он идет на выборы, чтобы "помочь Ливии сдвинуться от текущего переходного периода к стабильности". Ну что ж, попытка не пытка, и хуже для Ливии уже точно не будет, скорее наоборот. У сына Каддафи, как считают многие, хорошие шансы на победу. За ним — Верховный совет ливийских племен и городов, а это дорогого стоит. Он сын Каддафи, при котором страна процветала, а ностальгия по тем золотым временам сегодня сильна как никогда. Кроме того, Сейф аль-Ислам имеет доступ к серьезным деньгам.

Так что, при таком раскладе Каддафи-младший, казалось бы, просто обречен стать главой государства. Вопрос в другом. Как к его планам отнесутся прозападные силы в Ливии? Ведь в стране сложилось двоевластие. В Триполи заседает сформированный при поддержке ООН и ЕС Переходный национальный совет, а на востоке в Тобруке — оппонирующий ему парламент, за которым стоит армия во главе с верховным главнокомандующим Халифой Хафтаром.

Очевидно, что с приходом к власти сына убитого ливийского лидера у Триполи и его западных покровителей может прибавиться головной боли. Вряд ли Сейф аль-Ислам будет сотрудничать с теми, кто зверски расправился с его отцом. Помнится, в 2011 году он возглавил сопротивление, пообещав отомстить убийцам. Так что предстоящие выборы станут только началом большой интриги, которая может существенно перекроить ливийские военно-политические расклады.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!