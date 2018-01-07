Сплелись березка с сакурой: перекрестный год России и Японии

Идея провести одновременно Год Японии в России и Год России в Японии родилась во время встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, состоявшейся в Японии в декабре 2016 года.
Значительное место в сдвоенной афише года занимает тема двустороннего культурного сотрудничества. В числе ожидаемых крупных событий – выставка произведений французского искусства XVII-XIX веков из коллекции ГМИИ им. Пушкина в Токио и Осаке, а также ответная японская выставка в Москве "Живопись эпохи Эдо" (ряд ее ценнейших экспонатов имеет статус "национального сокровища"). Свои выставки для Японии готовят также Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. В России ждут театр кабуки – в Японию на гастроли отправятся Мариинский театр и Большой драматический из Петербурга.
Детей двух стран год тоже порадует. "Союзмультфильм" планирует широко продвигать анимацию любимого многими японского режиссера Хаяо Миядзаки (создателя очаровательного Тоторо), а также предложить японской публике свою продукцию – в частности, продолжение легендарного "Простоквашина". Было бы желание интересоваться Японией в России, а Россией в Японии – возможностей в 2018 году будет предостаточно.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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