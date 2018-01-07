Сплелись березка с сакурой: перекрестный год России и Японии

Обмен музейными выставками и языковые состязания, театральные гастроли и гастрономические туры – такова лишь часть программы перекрестного года России и Японии.

Идея провести одновременно Год Японии в России и Год России в Японии родилась во время встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, состоявшейся в Японии в декабре 2016 года.

Запланированные почти 300 мероприятий охватывают все стороны жизни двух стран – от политики и экономики до культуры и образования. Комментируя масштаб программы, член двустороннего оргкомитета перекрестного года, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил: "Мероприятия эти не очень затратные, вписываются в бюджеты, которые существуют в различных ведомствах, а эффект дают серьезный".

Значительное место в сдвоенной афише года занимает тема двустороннего культурного сотрудничества. В числе ожидаемых крупных событий – выставка произведений французского искусства XVII-XIX веков из коллекции ГМИИ им. Пушкина в Токио и Осаке, а также ответная японская выставка в Москве "Живопись эпохи Эдо" (ряд ее ценнейших экспонатов имеет статус "национального сокровища"). Свои выставки для Японии готовят также Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. В России ждут театр кабуки – в Японию на гастроли отправятся Мариинский театр и Большой драматический из Петербурга.

На фоне специальных событий перекрестного года состоятся и традиционные. Это, например, фестиваль японского кино в Москве, который пройдет уже в 52-й раз, не отменяется и постоянная рубрика в Музее Востока "Японский вторник", как и работа Центра японской культуры в Библиотеке иностранной литературы и Российско-японского центра музыкальной культуры при Московской консерватории (с 1999 года он проводит ежегодный двусторонний фестиваль "Душа Японии").

Детей двух стран год тоже порадует. "Союзмультфильм" планирует широко продвигать анимацию любимого многими японского режиссера Хаяо Миядзаки (создателя очаровательного Тоторо), а также предложить японской публике свою продукцию – в частности, продолжение легендарного "Простоквашина". Было бы желание интересоваться Японией в России, а Россией в Японии – возможностей в 2018 году будет предостаточно.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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