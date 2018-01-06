Что год грядущий нам готовит: США и КНДР на пороге большой схватки

Опасность ситуации на Корейском полуострове в том, что Трамп любит демонстрировать силу. А когда ставки слишком высоки, США способны жертвовать партнерами. В данном случае – Японией и Южной Кореей.

Вероятность вооруженного конфликта США и их сателлитов с КНДР – и не дай бог, с применением ядерного оружия – как никогда высока. Таков один из главных итогов бурного и богатого на события, которых лучше бы не было, 2017 года. Российско-китайский план "двойного замораживания" – Пхеньян приостанавливает ракетные испытания, а Вашингтон и Сеул совместные учения – последовательно отвергли Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония. А идея-то здравая и, что самое главное, реализуемая. Мог из нее выйти толк, если бы не политические амбиции и боязнь большого американского брата прослыть в этой опасной игре "слабаком". Собственно, и игра эта какая-то странная, без правил и без логики. Белый дом и Госдеп весь год, что называется, путались в показаниях. То выражали готовность к переговорам с КНДР, то грозили ей невиданным по масштабам возмездием. Вот что значит отсутствие реального дипломатического и политического опыта и бэкграунда у высшего руководства Соединенных Штатов. Метания и непрогнозируемые зигзаги вместо последовательной и взвешенной позиции. В результате угрозы, санкции и давление на Пхеньян остаются главным аргументом Вашингтона.

Но Северная Корея обложена санкциями давно и по кругу. И санкциями ООН, и Евросоюза, и самих США, и Японии, и Южной Кореи и даже Австралии. КНДР запрещено практически все – торговать полезными ископаемыми и технологиями, оружием и предметами роскоши. Легальные инвестиции в страну не идут, а теневая экономика не может обеспечить потребности роста страны, в которой проживают десятки миллионов граждан. И она ищет скрытые внутренние ресурсы. И пока находит. Так что же? Санкции как-то повлияли на позицию Пхеньяна? Скорее, напротив, они его мобилизовали. Результат – появление ракеты "Хвасон-15", способной, по некоторым данным, достигнуть любой точки США, а также формирование полноценного ядерного потенциала этого государства, о чем не устают рапортовать в его столице. Москва выступает, причем не только на словах, за налаживание диалога с непокорным Ким Чен Ыном, хотя бы какого-нибудь. В конце года в Пхеньяне побывала представительная делегация российских военных, которая обсуждала с северокорейским руководством урегулирование ядерной проблемы. В Вашингтоне видят усилия и возможности России и даже призывают ее помочь. Вот только это скорее похоже на желание американцев загребать жар чужими руками. Они в этом деле знают толк. Сначала включили Российскую Федерацию и КНДР (наряду с Ираном) как главные угрозы Америке в новый санкционный закон, а затем предлагают одной "угрозе" повлиять на другую. Забавно, не правда ли? Впрочем, Москва не отказывает в помощи, поскольку речь идет все-таки о глобальной безопасности.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США ведут себя неконструктивно в отношении Северной Кореи. Не соблюдают договоренности и провоцируют Пхеньян на резкие шаги. Президент напомнил, что Вашингтон, по сути, сорвал договоренности 2005 года по сворачиванию ядерной программы КНДР, поскольку требовал от Пхеньяна выполнения гораздо большего количества условий, чем было согласовано. И это вполне можно назвать американским стилем, который достался по наследству нынешней администрации и дипкорпусу. Если в начале года Пхеньян был готов к политическому обсуждению проблемы, то сегодня заявляет, что сядет за стол переговоров с США только при условии признания Северной Кореи ядерной державой. Вашингтон такой "роскоши" себе позволить, разумеется, не может. Таким образом, момент упущен.

Более того, Ким Чен Ын все чаще и все громче говорит о "непосредственной ядерной угрозе США" из КНДР. А Соединенные Штаты, в свою очередь, как сообщают СМИ, подготовили план нападения на противника и даже якобы определили главную цель. Может быть, это фейк, а может быть и нет. Если вспомнить бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, то в них не было никакой военной необходимости. Это была демонстрация мощи и беспощадности Америки к врагу. Опасность нынешней ситуации в том, что Дональд Трамп явно любит демонстрировать силу – свою и своей страны. А отягощающим обстоятельством в этой истории является то, что, похоже, у США теперь есть и чисто военные основания сделать это. Плюс к тому серьезное, долгосрочное и разновекторное противостояние Вашингтона с Китаем, непосредственным соседом КНДР. Волей-неволей, основываясь на геополитической практике последних десятилетий, приходишь к выводу, что американский истеблишмент, или, во всяком случае, его значительная часть, заинтересована в нестабильности этого региона. Когда ставки слишком высоки, США способны жертвовать стратегическими союзниками и партнерами. В данном случае – Японией и Южной Кореей. А игра точно большая. К примеру, в случае нанесения спровоцированного Вашингтоном неядерного удара КНДР по Японии и Южной Корее, в том числе по американским базам в этих странах, Китай – и такой вариант нельзя исключать – вмешается в конфликт ради обеспечения собственной безопасности. И тем самым Поднебесная, конечно, будет ослаблена. Американцам останется только издали потирать руки. Но восток – дело ведь тонкое, как всем известно. И у Пекина наверняка в "загашнике" найдутся свои сценарии.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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