Скажи мне, кто тебя потрогал – и я скажу, человек ли ты года

Журнал Time присоединился к глобальному флешмобу #metoo. В его традиционную рубрику "Человек года" попали 29 женщин с рассказами о сексуальных домогательствах.

Женщины в черном в зале, женщины в черном на сцене, женщинам в черном вручают награды женщины в черном. И представлять их тоже будут женщины в черном. Это не новый ремейк триллера "Женщина в черном". Так в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения кинопремией "Золотой глобус". Потому что именно так голливудские актрисы договорились выразить свой протест против сексуальных домогательств, пишет издание People.

Чисто визуально протест должен получиться красивым: "в черном" – это элегантно, вряд ли страшно, но то, что страшно сексуально – это точно. Особенно если добросовестно соблюдать уговор одеться во все до последней нитки черное. Возникает опасение: а не увеличится ли после этой церемонии число тех, кто присоединился к флешмобу #metoo.

Сейчас трудно представить, что было бы, если б американской актрисе Алисе Милано не пришла в голову идея запустить хэштег "Я тоже" в поддержку всех, кто, как и она, испытали на себе сексуальные домогательства и даже насилие. Вот, например, что бы тогда поставил на обложку журнал Time под рубрикой "Люди года"-2017? Обама был, Трамп был, Путин был, папа римский – и тот был, были и Меркель с Цукербергом, и даже не конкретные люди, а некий "человек вообще", который борется с эболой. И тут – такая удача: на обложку можно вынести целую "группу товарищей". Вот и вынесли.

Кто-то очень знаменит, как актриса Эшли Джадд. Кто-то вообще неизвестен, как сборщица клубники из Мексики под псевдонимом Исабель Паскуаль (да и в Мексике ли она огребает клубничку, неизвестно). Кто-то, как сотрудница техасской больницы, максимально законспирировался, разрешив сфотографировать только локоть. Главное – теперь все они равно популярны. Потому что все признались: было дело. До нас домогались. Молодая красавица из обложечной шестерки – певица Тейлор Свифт держалась дольше всех, но и она в конце концов рассказала, как один стареющий диджей однажды задрал ей юбку и схватил ее за ягодицы.

По версии редакции Time обладателями титула "Человек года" достойны были стать 29 женщин: все, кто не побоялся рассказать свои "стыдные истории", они же – активистки женского движения "Нарушители тишины" (The Silence Breakers). Читайте их признания на страницах декабрьского номера и если смелы – присоединяйтесь к движению с собственными мемуарами.

Однако интересно: читатели журнала Time проголосовали вразрез с редакцией. По их коллективному выбору персона года – это вовсе не униженные и оскорбленные мужчинами юные и стареющие леди, нет. Этим ужасным, этим бессовестным подписчикам до них нет никакого дела. Читатели назвали "Человеком года" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда: мужчину, да к тому же весьма симпатичного. Ну а если всерьез, то голосовали они за человеческий поступок. И, по-видимому, поступок принца, который как глава антикоррупционного комитета арестовал 11 других принцев Саудовской Аравии, впечатлил их больше, чем групповые рассказы о сальностях и слив скабрезного компромата…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik