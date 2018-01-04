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Европейская демография: сценарии меняющегося мира

10:0004.01.2018
(обновлено: 10:35 04.01.2018)
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© AP Photo / Christophe EnaДевушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, ФранцияДевушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena
Каким будет лицо Европы лет так через 50? Специалисты ЕС прикинули и удивились. Как ни считай, а лицо это будет не европейским.

К середине века мусульмане могут составить от 17 до 30% населения некоторых европейских стран. Об этом говорится в новом прогностическом докладе компании Pew Research Center "Рост мусульманского населения в Европе". 

Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция
© AFP 2017 / Damien Meyer
Крест — нельзя, а "это" — можно: европейские монументы на грани и за гранью
С 2010 года число мусульман в Старом Свете выросло с 19,5 до почти 26 миллионов. В том числе, это результат недальновидной политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Страны Европы и Брюссель, поддерживая действия США в регионе, очевидно, не задумывались, с чем будут вынуждены столкнуться. А американцы-то, в отличие от Европы, живут далеко, над ними, как говорится, не каплет.

Но вернемся к докладу. В нем рассматриваются три сценария развития событий, и все они ведут к одному результату. Даже при нулевой миграции число мусульман в Европе возрастет в 2050 году до 36 милионов за счет высокой рождаемости. Во Франции не так давно подсчитали: в семьях коренных французов рождаемость составляет в среднем 1,8 ребенка, а у выходцев из Африки и с Ближнего Востока — более восьми. В четыре с лишним раза!

Какие уж тут сарацины! Скоро Евросоюз надо будет переименовывать в Европу Сарацинов. Даже аббревиатуру менять не придется — ЕС… Ну ладно, это один аспект. Есть еще и другой, более важный, который выйдет на первый план по мере того, как выходцев из Азии и Африки в Старом Свете будет становиться все больше и больше. Это вопрос ментальности и культуры. (При этом надо учитывать, что Европа в культурном отношении более-менее все-таки однородна). 

Женщина в хиджабе за рулем автомобиля
© Fotolia / mariemlulu
Живя в Риме, поступай как римляне. Мусульманок ЕС поставили перед выбором
Для большинства мигрантов имена Тинторетто, Веронезе, Климта или Дали ничего не говорят. А если и говорят, то с негативным оттенком. Но это только искусство. А повседневная жизнь? Например, радикальные мусульмане называют европейских девушек распутными. Почему? Короткие юбки, вызывающее, по их мнению, поведение и так далее и тому подобное.

Сейчас полиция пока начеку — хоть и с опозданием, но удается пресечь массовые насилия в отношении женщин (за исключением Кельна). А что будет через тридцать лет? Полвека? Или коренные европейки все-таки согласятся на ношение никабов?

Едем дальше. Шариатский суд. А что? Почему касающиеся европейцев вопросы не рассматривать именно в религиозном суде? Для религиозных радикалов светский суд — это роскошь, придуманная вольтерами и руссо. А шариатский — это данность. Тут даже нельзя давать оценки "плохо-хорошо", потому что ментальность невозможно переделать ни в одночасье, ни даже в течение нескольких поколений. Тем более что очень многие мигранты в Европе предпочитают "вариться" в собственном мирке, мини-обществе. Сейчас европейцев это устраивает — не мешают. А то, какие идеи пропагандируют в этих мини-обществах "проповедники", которые иной раз объявлены в розыск даже у себя на родине, никого не волнует. Но завтра-то их ученики, которых будет очень-очень много, неизбежно выйдут уже на широкие улицы и проспекты — Елисейские поля, Унтер ден Линден… И не просто погулять, но требовать свои права и диктовать свои условия. 

Мигранты в поезде на железнодорожной станции во Франкфурте-на-Майне. Архивное фото
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
Вавилонская Башня Гете. Во Франкфурте немцы теперь — меньшинство
Европейцы придумали демократию и демократические институты. Но для европейцев. Сейчас бы все это надо срочно переделывать, но у Старого Света (вкупе с Брюсселем) на это нет ни сил, ни желания. И самое главное: европейцы живут в созданном ими мире и не замечают, что в "датском королевстве" не просто что-то "подгнило", а само это королевство катится к гибели словно глыбы снега с крыши дома в весенний день.

Многие великие мыслители Европы предсказывали закат европейской цивилизации. Они верно подметили вырождение европейской нации: даже не физическое, а в первую очередь духовное.

Когда вырождение началось? Да не так давно. Когда в первый раз церковь за ненадобностью решили использовать под паб, гаштет, кафе… И тут суть не в том, зачем в культовом сооружении устроили бардак. Главный вопрос в том, почему в цивилизации, целиком и полностью обязанной всем христианству, перестали быть нужными храмы.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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