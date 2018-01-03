Нетрадиционная молитва: Англиканская церковь фонтанирует инициативами

Шотландский епископ и бывший почетный капеллан британского двора озабочены сексуальными предпочтениями наследника престола. Быть или не быть принцу Джорджу геем? Вот в чем теперь вопрос.

"Недоброжелательная", "нехристианская", "дестабилизирующая" и "антиконституционная". Так бывший духовник королевы Елизаветы Второй Гевин Эшенден назвал молитву, к которой призывает шотландский епископ Кельвин Холдсворс. Чем же Холдсворс провинился? Тем, что просит паству молиться о будущем наследнике британского престола принце Джордже. Причем не вообще молиться, а конкретно о том, чтобы "Господь благословил его любовью к прекрасному молодому джентльмену"!

В этой ситуации успокаивает только одно. Четырехлетний правнук королевы принц Джордж Кембриджский еще не стал активным пользователем соцсетей. Его умение читать и писать пока ограничивается перепиской с Санта Клаусом, в которой он пожелал получить на Рождество игрушечную полицейскую машинку. В противном случае мальчик узнал бы много интересного.

Оказывается, Кельвин Холдсворс мечтает о его гомосексуализме для того, чтобы Англиканская церковь, наконец, признала однополые браки. По мнению епископа на его соцсетевой страничке, если Джордж взойдет на престол как гей, то обязательно поддержит все девять предложений по принудительному включению ЛГБТ в эту самую Англиканскую церковь, к которой Холдсворс принадлежит, равно как и ЛГБТ-сообществу.

Отповедь преподобного Гевина Эшендена — также в соцсетях — убедительна и даже остроумна. Во-первых, он уличает своего коллегу как минимум в отсутствии государственного мышления. Ведь если принц Джордж вырастет "таким", это перечеркнет все ожидания на то, что в будущем он произведет на свет нового наследника британского престола с женщиной, которую любит. То есть молиться за склонность принца к однополым связям, резюмирует Эшенден, "значит молиться за подрыв его конституционной роли". Более того, священник королевского двора назвал инициативу Холдсворса вовсе не благословением Джорджа. "Это богословский эквивалент проклятия злой феи в одной из сказок", — пояснил он. Аналогия тем более уместная, что в сказке о спящей красавице злая фея прокляла принцессу, извините, веретеном.

Кстати, образ злой феи возник над головой принца как раз ко дню его рождения (как у Шарля Перро — в день рождения принцессы). Точнее, за пять дней до того. Семнадцатого июля 2013 года на территории Англии и Уэльса приняли закон, легализующий однополые браки. Теперь осталось подождать каких-то 14 лет до 18-летнего возраста Джорджа Кембриджского (это установленная английским законом нижняя планка согласия для гомосексуальных контактов) и посмотреть, подействовали ли нетрадиционные молитвы.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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