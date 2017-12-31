Рогатые самки и латентные насильники, или Здравствуй, новогодняя сказочка

Что будет, если прочитать знакомые с детства сказки со строго научной точки зрения? Ничего хорошего: разврат под видом целомудрия.

"Я с вами, девушки!" – сказала американская феминистка… оленям Санты. Реакция оленей неизвестна. Наверное, они удивились. Потому что каждому из них Санта дал мужское имя. Вот его "парнокопытная сборная": вожак Рудольф, за ним Потрясающий и Молниеносный, Гарцующий и Злобный, Танцор и Купидон, Болван и Комета. В случае с Кометой – да, не очень ясно, тут действительно можно подумать на женское имя. Но не Комета обрадовала студентку из США Кэт Рейнольдс, а наличие рогов у всех девятерых. Вот он – женский ключевой признак!

На своей страничке в Twitter Кэт напомнила, что северные олени, на которых рассекает Санта, принадлежат к единственному виду оленей с рогатыми не только самцами, но и самками. А что еще важнее – в отличие от самцов "северные самки" не сбрасывают рога к зиме, а носят их до конца весны, пока не отелятся. Следовательно, если вы увидели зимой северного оленя с рогами – значит, вам повезло встретиться с самкой.

Итак, резюмирует Рейнольдс, упряжку Санты везут "сильные, мощные и недооцененные женщины". Не удивлюсь, если после этого великого открытия американские феминистки начнут кампанию по переименованию восьми из девяти оленей (минус Комета) или хотя бы по признанию всех девятерых трансгендерами.

В этой ситуации жальче всего седока. Бедный Санта!.. Века прошли, а он не знал, на ком скакал! С другой стороны, тоже не мальчик уже, мог бы и получше изучить северную фауну…

Но пожалеть можно и саму Кэт, а также семьсот тысяч лайкнувших ее пост. Как сказано в одном фильме, "Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие и хорошие глупости". Ну вот зачем расколдовывать сказку? Зачем отказываться от волшебства, которое и так исчезает из нашей жизни быстрее молока отелившейся оленихи?..

С какого перепугу, например, еще одна "сильно ученая" женщина – правда, на этот раз уже немолодая и из Великобритании – с какого перепугу она вдруг требует убрать из школьной программы сказку "Спящая красавица"? А вот с какого: оказывается, в этой романтичной истории есть "проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия" плюс пропаганда изнасилования. Принц, видите ли, целует спящую принцессу в губы, предварительно не поинтересовавшись ее согласием. То есть, по извращенной логике британки он должен был разбудить ее каким-то другим способом, потом поговорить о "культуре согласия и чувствах", потом опять вырубить и только пот-о-ом уже (если не передумает) целовать в губы

Дорогие девушки! Я, конечно, тоже с вами, но все-таки – руки прочь от моих любимых сказок!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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