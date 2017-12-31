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Рогатые самки и латентные насильники, или Здравствуй, новогодняя сказочка

10:0031.12.2017
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© REUTERS / Phil McCartenСанта-Клаус на Рождественском параде в Лос-АнджелесеСанта-Клаус на Рождественском параде в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Phil McCarten
Что будет, если прочитать знакомые с детства сказки со строго научной точки зрения? Ничего хорошего: разврат под видом целомудрия.

"Я с вами, девушки!" – сказала американская феминистка… оленям Санты. Реакция оленей неизвестна. Наверное, они удивились. Потому что каждому из них Санта дал мужское имя. Вот его "парнокопытная сборная": вожак Рудольф, за ним Потрясающий и Молниеносный, Гарцующий и Злобный, Танцор и Купидон, Болван и Комета. В случае с Кометой – да, не очень ясно, тут действительно можно подумать на женское имя. Но не Комета обрадовала студентку из США Кэт Рейнольдс, а наличие рогов у всех девятерых. Вот он – женский ключевой признак

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Беременные люди": Лондон в авангарде "великой сексуальной революции"
На своей страничке в Twitter Кэт напомнила, что северные олени, на которых рассекает Санта, принадлежат к единственному виду оленей с рогатыми не только самцами, но и самками. А что еще важнее – в отличие от самцов "северные самки" не сбрасывают рога к зиме, а носят их до конца весны, пока не отелятся. Следовательно, если вы увидели зимой северного оленя с рогами – значит, вам повезло встретиться с самкой. 

Итак, резюмирует Рейнольдс, упряжку Санты везут "сильные, мощные и недооцененные женщины". Не удивлюсь, если после этого великого открытия американские феминистки начнут кампанию по переименованию восьми из девяти оленей (минус Комета) или хотя бы по признанию всех девятерых трансгендерами. 

В этой ситуации жальче всего седока. Бедный Санта!.. Века прошли, а он не знал, на ком скакал! С другой стороны, тоже не мальчик уже, мог бы и получше изучить северную фауну…

Но пожалеть можно и саму Кэт, а также семьсот тысяч лайкнувших ее пост. Как сказано в одном фильме, "Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие и хорошие глупости". Ну вот зачем расколдовывать сказку? Зачем отказываться от волшебства, которое и так исчезает из нашей жизни быстрее молока отелившейся оленихи?.. 

Герцогня Кембриджская Кэтрин на встрече со школьниками в Оксфорде
© REUTERS / Stefan Wermuth
Толерантность в британской школе, или А была ли девочка?
С какого перепугу, например, еще одна "сильно ученая" женщина – правда, на этот раз уже немолодая и из Великобритании – с какого перепугу она вдруг требует убрать из школьной программы сказку "Спящая красавица"? А вот с какого: оказывается, в этой романтичной истории есть "проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия" плюс пропаганда изнасилования. Принц, видите ли, целует спящую принцессу в губы, предварительно не поинтересовавшись ее согласием. То есть, по извращенной логике британки он должен был разбудить ее каким-то другим способом, потом поговорить о "культуре согласия и чувствах", потом опять вырубить и только пот-о-ом уже (если не передумает) целовать в губы… 

Дорогие девушки! Я, конечно, тоже с вами, но все-таки – руки прочь от моих любимых сказок!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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petin6822
Какую же ерунду пишут иногда журналистки.. Вроде думала запад ущипнуть, а получился пшик.
Некоторые государственные мужи в России усмотрели как-то порнографию на сторублевках и это вполне себе серьезно обсуждалось, а вы о школьной учительнице. Кстати, в статье ничего не сказано о реакции на предложение той училки, да и на каком уровне, собственно, она его озвучила тоже.
11:00
31.12.2017
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Алексей Ирзин
Маразм крепчал.
10:53
31.12.2017
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Блудова Татьяна
"Перегибы на местах" или доверь дураку молиться, так он весь лоб расшибет...
10:28
31.12.2017
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