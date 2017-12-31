Рогатые самки и латентные насильники, или Здравствуй, новогодняя сказочка

"Я с вами, девушки!" – сказала американская феминистка… оленям Санты. Реакция оленей неизвестна. Наверное, они удивились. Потому что каждому из них Санта дал мужское имя. Вот его "парнокопытная сборная": вожак Рудольф, за ним Потрясающий и Молниеносный, Гарцующий и Злобный, Танцор и Купидон, Болван и Комета. В случае с Кометой – да, не очень ясно, тут действительно можно подумать на женское имя. Но не Комета обрадовала студентку из США Кэт Рейнольдс, а наличие рогов у всех девятерых. Вот он – женский ключевой признак!
Итак, резюмирует Рейнольдс, упряжку Санты везут "сильные, мощные и недооцененные женщины". Не удивлюсь, если после этого великого открытия американские феминистки начнут кампанию по переименованию восьми из девяти оленей (минус Комета) или хотя бы по признанию всех девятерых трансгендерами.
В этой ситуации жальче всего седока. Бедный Санта!.. Века прошли, а он не знал, на ком скакал! С другой стороны, тоже не мальчик уже, мог бы и получше изучить северную фауну…
Но пожалеть можно и саму Кэт, а также семьсот тысяч лайкнувших ее пост. Как сказано в одном фильме, "Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие и хорошие глупости". Ну вот зачем расколдовывать сказку? Зачем отказываться от волшебства, которое и так исчезает из нашей жизни быстрее молока отелившейся оленихи?..целовать в губы…
Дорогие девушки! Я, конечно, тоже с вами, но все-таки – руки прочь от моих любимых сказок!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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