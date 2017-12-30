Богатырский размах по-киевски – "насолить" Москве бумажкой

Богатырский вес приобрел список запрещенных на Украине книг из России – Госкомтелерадио незалежной дополнил его былинами про 16 богатырей.
Под раздачу попали Вольга Святославич и Святогор, Дунай Иванович и Чурило Пленкович, Данило Игнатьевич и сын его Михайло Данилович, а также Сухман Одихмантьевич, Дюк Степанович и другие славные ребята – вроде Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Все они – герои двух милых детских книжиц, в которых киевские церберы цензуры усмотрели антиукраинский контент. Он якобы считывается уже с обложек сборников. Один называется так: "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". Название второго короче, но не менее опасно: "Богатырские русские сказки".
Богатыри, кстати, попали в уже довольно большую компанию. Вредная для украинцев библиография содержит 20 наименований. Логику ее составителей понять непросто. С одной стороны, упомянуты такие книги, как двухтомная "История Российского государства", "Михаил Кутузов: стратегия победы" и "Сталинград". Тут вопросов нет – любое упоминание о славе русского оружия жовто-блакитных патриотов режет без ножа. Менее понятно, почему не рекомендованы к чтению воспоминания графа Дмитрия Милютина, но и этот вопрос можно "взять": Милютин был разработчиком русской военной реформы 1860-х годов – вот где ему "ату!..".
Школьный вопрос вообще рулит – заботой об украинском юношестве наполнены сразу несколько пунктов. Примечателен 12-й, читаем: "Химия" – и становится прямо не по себе. Неужели известный популяризатор науки Майлен Константиновский мог изобрести некую антиукраинскую химию? Какую-то такую, например, которая пропагандирует химические реакции, вызывающие непатриотичные ассоциации? Где с первых же страниц предлагается соединять селен с солями натрия, чтобы горело оно все сине-желтым пламенем?.. Нет ответа.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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