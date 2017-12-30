Богатырский размах по-киевски – "насолить" Москве бумажкой

Украинский комитет по телерадиовещанию "поборол" богатырей – перечень литературной "запрещенки" для украинцев украсили русские сказки.

Богатырский вес приобрел список запрещенных на Украине книг из России – Госкомтелерадио незалежной дополнил его былинами про 16 богатырей.

Под раздачу попали Вольга Святославич и Святогор, Дунай Иванович и Чурило Пленкович, Данило Игнатьевич и сын его Михайло Данилович, а также Сухман Одихмантьевич, Дюк Степанович и другие славные ребята – вроде Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Все они – герои двух милых детских книжиц, в которых киевские церберы цензуры усмотрели антиукраинский контент. Он якобы считывается уже с обложек сборников. Один называется так: "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях". Название второго короче, но не менее опасно: "Богатырские русские сказки".

Основанием для запрета продажи украинцам этой бодрой литературы служит закон, который президент Порошенко подписал еще в конце 2016 года. В нем, в частности, сказано об ограничении ввоза на Украину печатной продукции "антиукраинского содержания" и особо прописано табу на ту ее часть, которая пропагандирует "государство-агрессора".

Богатыри, кстати, попали в уже довольно большую компанию. Вредная для украинцев библиография содержит 20 наименований. Логику ее составителей понять непросто. С одной стороны, упомянуты такие книги, как двухтомная "История Российского государства", "Михаил Кутузов: стратегия победы" и "Сталинград". Тут вопросов нет – любое упоминание о славе русского оружия жовто-блакитных патриотов режет без ножа. Менее понятно, почему не рекомендованы к чтению воспоминания графа Дмитрия Милютина, но и этот вопрос можно "взять": Милютин был разработчиком русской военной реформы 1860-х годов – вот где ему "ату!..".

Но с какой стати в перечень затесались мемуары княгини Марии Павловны или дневник министра из правительства Колчака времен гражданской войны? Чем навредили Украине эти русские эмигранты? Еще загадочнее в списке выглядит "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли: почему она там, когда автор не из России и отпечатана энциклопедия в Венгрии?

Школьный вопрос вообще рулит – заботой об украинском юношестве наполнены сразу несколько пунктов. Примечателен 12-й, читаем: "Химия" – и становится прямо не по себе. Неужели известный популяризатор науки Майлен Константиновский мог изобрести некую антиукраинскую химию? Какую-то такую, например, которая пропагандирует химические реакции, вызывающие непатриотичные ассоциации? Где с первых же страниц предлагается соединять селен с солями натрия, чтобы горело оно все сине-желтым пламенем?.. Нет ответа.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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