РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще

17:0529.12.2017
0680
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкНефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе КогалымНефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Эксперты по нефтяному рынку сейчас заняты гаданиями по тому поводу, как цены поведут себя дальше. При этом они не исключают никаких вариантов.

Энергетический рынок, нефть, "Декларация о сотрудничестве" нефтеэкспортеров (она же "сделка ОПЕК+") – эти темы занимали экономистов на протяжении всего 2017 года. А что нам готовит 2018 год? 

Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Эксперт о повышении ставки ФРС США: рынок полностью готов к этому
Многие эксперты утверждают, что рынок будет вполне насыщен, но не перенасыщен. Поэтому цены на "черное золото" останутся примерно на прежнем уровне. При этом они не исключают, что динамику котировок может подкорректировать политика. В особенности – решения тех государств, которые считаются крупнейшими игроками как на нефтяном рынке, так и на мировой арене. 

Единства мнений при этом нет никакого. Одни эксперты полагают, что медленный, но верный рост доли "сланца" будет постепенно подтачивать цены. Не поможет даже продление сделки ОПЕК+, в рамках которой, напомню, 24 нефтедобывающие державы под лидерством Саудовской Аравии и России развернули беспрецедентную борьбу за спасение рынка нефти после обвала цен в 2014-2016 годах. Так вот, есть мнение, что даже если сделку продлить до конца 2018 года, падения не избежать. А все потому, что США нарастят объемы добычи. А кроме них – Бразилия, Канада, Великобритания и Казахстан. И все в ОПЕК не входят. Учитывая это, американский банк JPMorgan Chase понизил свои прогнозы. От цен конца 2017 года – минус 10 долларов за баррель. И по марке Brent (британский эталон черного золота), и по WTI (американский эталон). 

Другие эксперты, напротив, пророчат ценам рост. Как минимум на 5-7 долларов. По их мнению, соглашение ОПЕК+ остается одним из ключевых факторов, а к нему могут прибавиться и некоторые другие драйверы, подталкивающие цены вверх. Так, на их рост может повлиять предстоящее IPO (первичное размещение акций на рынке) госкомпании Saudi Aramco – национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Это самая крупная нефтяная компания мира по объемам запасов и добычи. Считается, что королевство под это IPO готово удерживать нефтяные котировки на уровне конца 2017 года, чтобы подороже продать акции и хорошо на этом заработать. Как известно, казна королевская за время низких цен изрядно похудела, и надо чем-то ее пополнить. 

Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Аналитик рассказал, почему растут цены на нефть и чего боятся инвесторы
Что касается трейдеров на нефтяном рынке, то они чаще стали обращать внимание на сиюминутные изменения, заявления политиков и глав энергетических компаний. Они отрабатывают сигналы  в том числе и с финансовых рынков, учитывая движение капиталов. Помня при этом средне- и дальнесрочные ориентиры. Так, например, не исключается вариант дополнительных договоренностей в рамке сделки ОПЕК+: более жесткого ограничения нефтедобычи (да, стабилизации добились, но этого может быть мало через полгода-год). 

Правда, скептики допускают и диаметрально противоположный вариант – выход ОПЕК из сделки с производителями, не входящими в картель. Все по той же причине, что США настроены на активную рыночную экспансию – расширение сферы энергетического влияния. Эр-Рияду это не дает покоя. 

Ну, в общем, вы поняли: высоколобые эксперты в хороших костюмах и с дипломами престижных университетов в основном сейчас заняты гаданием на нефтяной гуще. Не исключая никаких вариантов – и потом при любом раскладе сообщат, что они "так и знали". Наверное, так и нужно себя вести в нынешней ситуации неустойчивой стабильности рынков с тенденцией к возврату волатильных явлений – или как там они это называют. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена