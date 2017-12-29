Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще

Эксперты по нефтяному рынку сейчас заняты гаданиями по тому поводу, как цены поведут себя дальше. При этом они не исключают никаких вариантов.

Энергетический рынок, нефть, "Декларация о сотрудничестве" нефтеэкспортеров (она же "сделка ОПЕК+") – эти темы занимали экономистов на протяжении всего 2017 года. А что нам готовит 2018 год?

Многие эксперты утверждают, что рынок будет вполне насыщен, но не перенасыщен. Поэтому цены на "черное золото" останутся примерно на прежнем уровне. При этом они не исключают, что динамику котировок может подкорректировать политика. В особенности – решения тех государств, которые считаются крупнейшими игроками как на нефтяном рынке, так и на мировой арене.

Единства мнений при этом нет никакого. Одни эксперты полагают, что медленный, но верный рост доли "сланца" будет постепенно подтачивать цены. Не поможет даже продление сделки ОПЕК+, в рамках которой, напомню, 24 нефтедобывающие державы под лидерством Саудовской Аравии и России развернули беспрецедентную борьбу за спасение рынка нефти после обвала цен в 2014-2016 годах. Так вот, есть мнение, что даже если сделку продлить до конца 2018 года, падения не избежать. А все потому, что США нарастят объемы добычи. А кроме них – Бразилия, Канада, Великобритания и Казахстан. И все в ОПЕК не входят. Учитывая это, американский банк JPMorgan Chase понизил свои прогнозы. От цен конца 2017 года – минус 10 долларов за баррель. И по марке Brent (британский эталон черного золота), и по WTI (американский эталон).

Другие эксперты, напротив, пророчат ценам рост. Как минимум на 5-7 долларов. По их мнению, соглашение ОПЕК+ остается одним из ключевых факторов, а к нему могут прибавиться и некоторые другие драйверы, подталкивающие цены вверх. Так, на их рост может повлиять предстоящее IPO (первичное размещение акций на рынке) госкомпании Saudi Aramco – национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Это самая крупная нефтяная компания мира по объемам запасов и добычи. Считается, что королевство под это IPO готово удерживать нефтяные котировки на уровне конца 2017 года, чтобы подороже продать акции и хорошо на этом заработать. Как известно, казна королевская за время низких цен изрядно похудела, и надо чем-то ее пополнить.

Что касается трейдеров на нефтяном рынке, то они чаще стали обращать внимание на сиюминутные изменения, заявления политиков и глав энергетических компаний. Они отрабатывают сигналы в том числе и с финансовых рынков, учитывая движение капиталов. Помня при этом средне- и дальнесрочные ориентиры. Так, например, не исключается вариант дополнительных договоренностей в рамке сделки ОПЕК+: более жесткого ограничения нефтедобычи (да, стабилизации добились, но этого может быть мало через полгода-год).

Правда, скептики допускают и диаметрально противоположный вариант – выход ОПЕК из сделки с производителями, не входящими в картель. Все по той же причине, что США настроены на активную рыночную экспансию – расширение сферы энергетического влияния. Эр-Рияду это не дает покоя.

Ну, в общем, вы поняли: высоколобые эксперты в хороших костюмах и с дипломами престижных университетов в основном сейчас заняты гаданием на нефтяной гуще. Не исключая никаких вариантов – и потом при любом раскладе сообщат, что они "так и знали". Наверное, так и нужно себя вести в нынешней ситуации неустойчивой стабильности рынков с тенденцией к возврату волатильных явлений – или как там они это называют.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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