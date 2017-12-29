О Моцарт, Моцарт! Почему ты не цветная женщина?!..

Политкорректная зачистка музыкальной классики: в США прозвучала инициатива квотировать оркестровый репертуар по расовому и половому признакам.

"Ни разнообразия, ни инноваций"! Таков приговор группы американских музыкантов Бостонскому симфоническому оркестру.

Вот те раз! Десятилетиями Бостонский симфонический входит в "большую пятерку" оркестров США и не покидает топ-10 лучших оркестров мира. Чем же он провинился перед шестьюдесятью подписантами письма в адрес своего руководства? А вот чем. Оркестр опубликовал репертуар из 73 произведений, подготовленных на сезон 2017/18 года. Составителей петиции радует в нем только одно: одно-единственное сочинение, автор которого – женщина. Все остальное – сплошное разочарование.

Посмотрите на этот возмутительный список: "Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шостакович…" и иже с ними Стравинский и Малер. Мало того, что все мужчины, так они еще и белые! Подписавшая протест американская скрипачка Понг Лю (в США это называется словами "цветная женщина") выразилась так: "В то время, когда расизм является критичной темой на национальном и местном уровне, Бостонский симфонический оркестр тревожно привязан к бренду элитной европейской белой мужской музыки".

"Авторский коллектив" письма выдвигает минимум два требования. Немедленно, уже в текущем сезоне БСО должен ввести в репертуар не меньше пяти произведений, написанных женщинами и представителями расовых меньшинств, а в следующем сезоне довести это число до 20% от общего количества исполняемых сочинений.

Теперь, думаю, недалек день, когда активистов "музыкальной политкорректности" начнут возмущать исполнительские приемы. Что им помешает превратить в уголовную статью шутку пианистов – "играя глиссандо, ты поддерживаешь расизм"? (Потому что прием глиссандо – скольжение пальцем по клавиатуре – выполняется либо только на белых, либо только на черных клавишах).

Простая, кажется, вещь: сначала оцени качество музыки, а потом интересуйся, кто ее написал. Но нет: мы сперва проверим "на соответствие" автора. И что тут скажешь? "Где хвост – начало, там голова – мочало"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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