О Моцарт, Моцарт! Почему ты не цветная женщина?!..

"Ни разнообразия, ни инноваций"! Таков приговор группы американских музыкантов Бостонскому симфоническому оркестру.
Посмотрите на этот возмутительный список: "Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шостакович…" и иже с ними Стравинский и Малер. Мало того, что все мужчины, так они еще и белые! Подписавшая протест американская скрипачка Понг Лю (в США это называется словами "цветная женщина") выразилась так: "В то время, когда расизм является критичной темой на национальном и местном уровне, Бостонский симфонический оркестр тревожно привязан к бренду элитной европейской белой мужской музыки".
"Авторский коллектив" письма выдвигает минимум два требования. Немедленно, уже в текущем сезоне БСО должен ввести в репертуар не меньше пяти произведений, написанных женщинами и представителями расовых меньшинств, а в следующем сезоне довести это число до 20% от общего количества исполняемых сочинений.
Простая, кажется, вещь: сначала оцени качество музыки, а потом интересуйся, кто ее написал. Но нет: мы сперва проверим "на соответствие" автора. И что тут скажешь? "Где хвост – начало, там голова – мочало"…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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