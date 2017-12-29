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Год спустя: Америка – снова великая? Смотря в чем

11:4929.12.2017
(обновлено: 11:50 29.12.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп, став президентом США, весь год честно пытался выполнить свои предвыборные обещания. Результат часто оказывался весьма впечатляющим. Но прямо противоположным обещанному.

Поначалу никто не верил. Все говорили: да, интересно, что было бы, но такого не случится никогда. И вот – случилось: Дональд Трамп стал президентом США. И, более того, продержался в этом образе уже почти год. Во что тоже некоторые не верили. Говорили: ну ладно, стал президентом, но это ненадолго, вот-вот ему объявят импичмент. Ан нет, держится, несмотря на каждодневные утверждения аналитиков, что он связан по рукам и ногам и окружен людьми, которые вряд ли могут называться сплоченной и верной командой.

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Магия цифр. Дональда Трампа нулями развели и в ноль превратили
В первый же день его президентства на улицы вышли десятки тысяч женщин – конечно же, не праздновать, а протестовать. Прогрессивные феминистки, которые всегда выступают против белых мужчин, любящих женщин, в экстренном порядке облачились во все розовое (это в лучшем случае, некоторые подошли к костюмам с выдумкой) и вышли на тропу войны под  грозными, а то и до смешного абсурдными лозунгами. 

После этого безумия неистовые студенты стали громить Калифорнийский университет, когда туда пришел выступить "крайне правый" блогер Майло Яннопулос, опосредованно связанный с командой Трампа. Протестовать пытались и мусульмане-предприниматели, которые временно закрывали свои продуктовые магазины в Нью-Йорке. В этой дружной компании недовольных не хватало только пенсионеров-трансгендеров.

Все начиналось так похоже на цветные революции в других странах, что некоторым могло показаться, что американское детище вернулось в отчий дом, и теперь этот сценарий, который США охотно применяли в других странах, сработает и здесь. Но нет, протесты утихли. Трампа, кажется, не стали любить больше, но феминистки сняли свои безумные костюмы, а студенты снова пошли на пары.

Зато в дело включились политики. Трампу не дают проводить в жизнь инициативы, на которых он когда-то настаивал, его вынуждают подписывать документы, от которых он, по его словам, хотел бы отказаться, служба протокола не может согласовать важные для него встречи. Во всяком случае, так все выглядит со стороны, когда Дональд Трамп скрывается от Владимира Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, где лидеры вполне могли бы провести двустороннюю встречу.

Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Обгоняя время. Трамп через год после избрания проснулся в другой стране
"Связанный", но непокоренный Трамп подписывает указ о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, обостряет обстановку на Корейском полуострове, принимает решение о поставках оружия на Украину, не пытается выйти, сохранив лицо, из дипломатического скандала с Россией. Хотя последнее понятно – ему во что бы то ни стало нужно показать, что к Москве он не имеет никакого отношения, хотя его не перестают в этом упрекать: расследование "российского вмешательства" в выборы продолжается, российским СМИ не дают нормально работать в США. Улучшения отношений с Москвой не получилось. Как и со многими другими странами: на Пекин Вашингтон пытается воздействовать то угрозами, то похвалами, в отношениях с Тегераном собирается уничтожить то немногое, что есть, а попытка присвоения победы в Сирии и вовсе неописуема.

Дональд Трамп шел на выборы с обещанием сделать Америку вновь великой. Только способы возвращения выбрал весьма причудливые.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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