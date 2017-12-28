Факты – вещь упрямая: Россия победила в Сирии, несмотря на "помощь" США

Одним из важнейших событий 2017 года и для России, и для мира россияне назвали победу в Сирии над террористами "Исламского государства"*. США, правда, пытаются присвоить лавры победителя себе. Как это они всегда делают "после драки".

Россияне считают победу в Сирии над ИГ* одним из самых важных событий 2017 года. Согласно данным исследования холдинга "Ромир", военную операцию в Сирии 23% опрошенных назвали событием года в России, а почти треть россиян отметила значение сирийских событий для мира.

Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин объявил о выводе из Сирии российских подразделений, принимавших участие в борьбе с группировкой "Исламское государство"*. По словам Путина, в настоящее время боевики ИГ* остались практически без территории.

В общей сложности военная операция длилась два с небольшим года. 30 сентября 2015 года Совет Федерации одобрил запрос президента России на использование вооруженных сил в Сирии. За два года борьбы с террористами в Сирии самолеты ВКС совершили свыше 30 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 96 тысяч объектов ИГ* и полторы тысячи единиц военной техники террористов. По данным Минобороны, освобождена почти полностью вся территория Сирии, почти тысяча городов и других населенных пунктов. Более миллиона сирийцев уже вернулись в свои дома.

А в это время Вашингтон не только пытается отобрать у России лавры победителя, но еще и продолжает проводить деструктивную политику в Сирии. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков. Террористы ИГ* тренируются на американской военной базе Эт-Танф, а также в одном из лагерей в сирийской провинции Хомс. По мнению экспертов, это делается специально в преддверии проведения в Сочи конгресса национального диалога Сирии. Мотивированные Америкой боевики будут затягивать процесс переговоров, требовать каких-то невыполнимых условий, в частности, вновь уже начинают требовать ухода Башара Асада.

В то же время американцы признают необходимость сотрудничества с Россией по Сирии. У нас имеются общие интересы, говорит госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом надеется, что именно переговоры в Женеве приведут Сирию к "свободе от Башара Асада и его семьи".

Между тем, как известно, прогресс в продвижении мирного урегулирования в Сирии был достигнут не в Женеве, а в Астане. И у гарантов перемирия – России, Турции и Ирана – существуют другие планы насчет будущего Сирии. И они их намерены последовательно реализовывать, несмотря на давление со стороны США. Первое из ближайших событий – проведение в начале года в Сочи конгресса национального диалога Сирии, на котором должны быть выработаны основные параметры новой конституции страны и обсуждена подготовка ко всеобщим выборам.

Итоги военной операции в Сирии по противодействию терроризму стали свидетельством профессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, при поддержке российских дипломатов, говорится в постановлении Совета Федерации.

Осталось дело за малым: убедить США не помогать возрождению ИГ* и не создавать других террористических группировок на Ближнем Востоке. А мудрым предостережением для Вашингтона вполне могут стать слова из пьесы Бернарда Шоу "Цезарь и Клеопатра": "Берегитесь вы все, которые желали бы стать Помпеями! Война – это волк, она может прийти и к вашей двери!".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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