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Гаагский суд для косовских боевиков: триумф справедливости или ловкий ход

14:2828.12.2017
(обновлено: 14:31 28.12.2017)
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© AFP 2017 / Armend NimaniПразднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 годаПразднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине, 17 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Armend Nimani
Глава самопровозглашенного косовского государства громко жалуется, что создание суда по Косову – "историческая несправедливость". Но он же признает, что за участие в работе суда Приштине кое-что обещали. Что именно – скоро поймем.

Бывших боевиков Косова будут судить по косовским законам за пределами края. В Гааге должен начать работу Специальный международный суд по преступлениям в Косово и Метохии, который займется главным образом расследованием преступлений так называемой Освободительной армии Косово (ОАК). Причем интернет-издание Insajderi со ссылкой на источники в Гааге утверждает, что новый трибунал выдвинет обвинения и против президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи, спикера парламента Кадри Весели, брата премьер-министра Рамуша Харадиная и еще более чем 60 бывших командиров и боевиков.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Эксперт: в деле Ратко Младича МТБЮ доказал свою необъективность

Когда суд только создавался, в МИД Нидерландов отмечали, что дело необычайно деликатное. Те, кто может предстать перед судом, для значительной части косовского общества являются героями и борцами за свободу, и свидетели вряд ли будут чувствовать себя в безопасности в Косове. Вот поэтому и решили вершить правосудие подальше от Приштины. Но не по международным законам, а по тем, которые возможные подсудимые сами и придумали. Вот бы такую же трепетную заботу кто-то проявил о сербах во времена деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

Но вернемся к нашей истории. Конечно, здесь не обошлось без лукавства. И хотя Хашим Тачи во всеуслышание заявляет, что "Специальный суд – историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК", он же признает, что за участие в работе суда Приштине кое-что обещали. А именно – не препятствовать в формировании армии, упростить визовый режим с ЕС, а еще принять в ЮНЕСКО и Интерпол и рассмотреть заявку на членство в Евросоюзе. А может, обещали и что-то еще?

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Террористы "под прикрытием": косовский случай

Есть подозрение, что без дополнительных гарантий на международный трибунал Приштина ни за что бы не согласилась, там ведь и накопать много чего смогли бы. Одна торговля органами сербов тянет на пожизненные сроки. А торговал ими, как написала бывший главный прокурор МТБЮ Карла дель Понте в своей книге "Охота", не кто иной, как нынешний глава края Хашим Тачи. 

В общем, Брюсселю надо было что-то делать, при этом сохранив лицо. Ради придания Косову большей легитимности придумали суд, который одним махом облегчит жизнь Брюсселю и откроет Приштине путь в Европу. А так – суд был, виновные (какие-то) наказаны. Главных-то отпустят, к гадалке не ходи. За недостатком улик. Значит, не виноваты они. Что и требовалось доказать. А там уже косовское государство – чистое, благопристойное и приличное, и перед ним светлое европейское будущее. Правда, пока дорога туда закрыта из-за пяти стран ЕС. Независимость Косова не хотят признавать Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния. Но может, после показательного процесса они тоже поменяют свою позицию, если на них хорошо надавят из Брюсселя.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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