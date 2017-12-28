Пленные едут домой: шаг в направлении мира или тактическая уловка?

Понятно, что обмен пленными на Украине прошел не идеально. Но как бы то ни было, большая часть людей, находившихся в плену, получила свободу. Готов ли Киев к продолжению выполнения Минских соглашений? Хотелось бы верить.

И все-таки обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся. А значит, более двухсот человек с обеих сторон вернутся домой, к семьям, в другую жизнь, о которой они успели забыть. Сам по себе этот факт имеет огромную ценность: контекст уходит на второй план. Многие не верили, что буксующий многие месяцы и прописанный в Минских соглашениях процесс сдвинется с мертвой точки. Сдвинулся. Потому что была политическая воля и личное заинтересованное участие в этом, без преувеличения, благородном и гуманистическом деле президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука, а также глав ЛНР и ДНР.

Понятно, что обмен прошел не идеально. Не мог он так пройти по определению. Не напрасно украинские власти упорно не хотят выполнять условия "Минска-2", где, кстати, черным по белому прописана формула "всех на всех", чтобы сдаться "без боя". Были попытки провокаций, Киев в последний момент сократил список обмениваемых, некоторые из них вообще "потерялись", другие якобы отказались возвращаться в Донбасс. Но большая часть людей, находившихся в плену, получила свободу. Таким образом, дорожка проторена.

В ходе второго этапа планируется обменять свыше 100 человек. Есть тут, конечно, масса важных деталей. К примеру, на территории ДНР и ЛНР задерживались только украинские силовики на поле боя. А вот Киев за "сепаратизм" хватал далеко не только людей с оружием в руках, но и многочисленных активистов, да и просто неравнодушных людей, симпатизирующих непокорному Донбассу. Зачастую против них выносились неправосудные решения, они подвергались незаконному воздействию и испытывали массу других, мягко говоря, трудностей. И все же многие из них получили возможность вернуться домой, и это – самое в нынешней ситуации главное. Значит ли это, что Киев и его заокеанские кураторы настроены на политическое урегулирование конфликта и поэтапное реальное, а не декларативное выполнение Минских договоренностей? Вовсе нет.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Вашингтон, похоже, делает ставку на обострение. Тем более в преддверии президентских выборов в России. Одно из свидетельств – окончательное решение о поставках летального оружия на Украину. А вот Европе большая война у себя под боком совсем не нужна. И Петр Порошенко в ее глазах как главный куратор и контролер процесса обмена пленными со стороны Киева выступил в роли этакого миротворца и большого гуманиста. Вот только правила игры незалежной диктует отнюдь не ЕС. Время покажет, потерял ли Петр Алексеевич после 27 декабря или, наоборот, приобрел какие-то политические очки. Важнее, повторим еще раз, другое: сотни людей покинули застенки. Еще недавно на это и рассчитывать не приходилось.