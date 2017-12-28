День кино, или почему Стенька Разин не мог не кинуть за борт княжну

Искусство кино – страшная сила. Его история началась с поезда братьев Люмьер, а в России – с гибели княжны от рук Стеньки Разина

Сегодня отмечается Международный день кино. 28 декабря 1895 года французские фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьер устроили в парижском "Гран-кафе" на бульваре Капуцинок первый в истории публичный просмотр кинофильмов. Ленты были короткометражные. Приглашенная на событие пресса не явилась. Тем не менее, уже на второй сеанс собралось столько желающих приобщиться к новому виду искусства, что пришлось вызывать полицию. Нешуточные страсти сопутствовали первым кинопоказам братьев Люмьер и в дальнейшем. Когда показывали "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота", публика в зале повскакивала с мест и кинулась к выходу. Им показалось, что поезд движется прямо на них! И после этого всем стало ясно, что искусство кино – страшная сила!

© public domain Кадр из фильма "Понизовая вольница", 1908

В России первый киносеанс состоялся через пять месяцев после исторической премьеры на бульваре Капуцинок – в мае 1896 года в Петербурге. А премьера первого фильма отечественного производства прошла в октябре 1908 года. Это была короткометражная картина "Понизовая вольница", снятая по мотивам знаменитой песни о Стеньке Разине – "Из-за острова на стрежень…" и так далее. Эту песню считают народной, хотя на самом деле у нее есть автор – умерший в молодых летах поэт Дмитрий Николаевич Садовников, родом из Симбирска, что на Волге, в которую Разин как раз и бросил княжну. В набежавшую волну…

Кстати, и княжна – это не плод фантазии, а реальная женщина – дочь персидского главнокомандующего Мамед-хана. Конечно, утопление красавицы-княжны – это жестокое злодейство. Но вообще-то средневековье, мягко скажем, не отличалось гуманностью. Однако даже если бы Разина судили за это злодейство в современном суде, то его адвокат наверняка бы нашел, чем оправдаться. Во-первых, в казацком войске присутствие женщин было категорически запрещено и долговременные связи с ними нетерпимы. Во-вторых, присутствие княжны в отряде Разина вызвало бы среди казаков ненужные разговоры, ропот и негодования тех, у кого никакой княжны не было. И, наконец, в-третьих, существует древнее поверье, что женщина на корабле – к несчастью, беде. В общем, княжна была обречена. А потому современный адвокат вполне бы мог оправдать подсудимого Степана Тимофеевича Разина. Ну, в крайнем случае, атаман (на современный лад – главарь ОПГ) получил бы условный пожизненный срок. А что? Сейчас некоторых приговаривают к 10 и более годам тюрьмы условно. Ну а княжну, конечно, жалко. И ее с полным основанием можно занести в длинный-предлинный список жертв мужского сексизма…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik