Зрелище вместо хлеба: на Украине назвали главные события года

Если бы не было Саакашвили, его стоило бы придумать. Иначе антирейтинг нынешних украинских властей был бы еще выше.

"Дело Михаила Саакашвили" затмило традиционные проблемы Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провел киевский Центр имени Разумкова. Так, в ходе исследования выяснилось, что приключения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области в Киеве для украинцев важнее, чем, например, продолжающаяся война на Донбассе.

Более того, Саакашвили занял второе место в списке политиков года. Он меньше трех процентов уступил президенту Украины Петру Порошенко и обогнал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Так что получается, что свою миссию на Украине – отвлекать внимание украинцев от серьезных проблем – Саакашвили выполняет исправно. Зачем думать о растущих ценах, падении экономики или коррупции. Куда интереснее наблюдать за тем, как человек без гражданства разгуливает по украинской столице, как правоохранители то ловят его, то отпускают, снимают с крыши, а потом опять отпускают, чтобы Саакашвили собрал свой "Михо-Майдан", и после обсуждают, стоило ли пресс-секретарю Порошенко обнародовать содержание записки, адресованной лично президенту.

То есть, если бы не было Саакашвили, его стоило бы придумать. Иначе антирейтинг нынешних украинских властей был бы еще выше. Пока лишь 40% украинцев хотят экстренной отставки Порошенко с должности президента.

Да, конечно, есть еще "безвиз". Именно введение безвизового режима с ЕС украинцы назвали главным событием 2017 года. Так считают более 26% респондентов. Вот только для многих "безвиз" так и остается невостребованной опцией – у них попросту нет денег на заграничные путешествия. Да и в Евросоюзе Киев уже предупредили, что могут пересмотреть соглашение и закрыть границы, если украинцы не будут вовремя возвращаться на родину.

Так что легче переключить внимание населения на "Саакашвили-шоу", которое, видимо, продолжится и в новом году.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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