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Земля и воздух: Москва закрывает для США небо, а Сирия блокирует их базу

13:4627.12.2017
(обновлено: 14:22 27.12.2017)
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© AFP 2017 / StringerСвободная сирийская армияСвободная сирийская армия
© AFP 2017 / Stringer
Как сообщают сами же американцы, они оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Для борьбы с террористами, разумеется. Если так и дальше пойдет, придется скоро начинать новую полномасштабную войну с террористами.

Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник. Это – зеркальный ответ: США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. 

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится
Вообще-то, по-хорошему, на ограничения американцев можно было бы ответить и так: оставить им для полетов один аэродром – международный, Шереметьево… А если серьезно, то со Штатами, похоже, каши не сваришь. Какие там конструктивные отношения! Дай бог, чтобы они были хотя бы такими, как у большинства из нас с соседями по этажу: издалека раскланялись, поздоровались, перебросились парой пустых фраз – и разошлись как в море корабли… Но американцы-то соседи совсем не такие. 

Опять же из последних новостей: американская база в Эт-Танфе на юге Сирии полностью блокирована сирийскими правительственными войсками, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов

А почему?  Да потому что уже несколько месяцев наблюдается выдвижение с этой базы боевиков. По данным космической и других видов разведки, их там готовятся целые отряды. Как сообщают сами же американцы, они обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ага! Значит, готовите оппозицию? Ну все! Дальше пойдет как по нотам – через полгода жди начала полномасштабной войны с ИГ*… 

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что зона, созданная США в Эт-Танфе, абсолютно не нужна. Еще надо добавить: да и американцы в Сирии совсем не нужны.

Теперь о пресловутой российско-американской "дружбе". Есть мнение, что она может быть только вашингтонски выгодной. Так уже было в 90-е годы. Первый министр иностранных дел новой России Андрей Козырев провозгласил идею стратегического союза России и США, постепенную интеграцию России в западное общество, лояльность к западным ценностям. Козырев, конечно, не один все это придумал. А что в итоге?

Российские военные обеспечивают безопасную доставку гумпомощи в пригород Дамаска, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии
Политолог: американцы "просто так" из Сирии не уйдут
Эксперты, как наши, так и неангажированные западные говорят: безоговорочная поддержка российскими властями США подорвала политическое влияние России, преемницы СССР, на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах. Взамен мы не получили ничего. Более того, Запад открыто стал поддерживать сепаратизм на Кавказе. На Ближнем Востоке наша политика приводила местные элиты в изумление. Для большинства из них американцы всегда были врагами, традиционными, но с которыми нужно считаться и им улыбаться. А СССР всегда считали дружественным государством. А тут новая Россия начала петь с американского голоса. Последствия не заставили себя ждать: арабские дипломаты, конечно, улыбались при встрече с тем же Козыревым, но русское оружие, которое традиционно пользовалось спросом на Ближнем Востоке, арабские страны покупать перестали. И на выставках вооружений к российским стендам подходить перестали…

Правда, благодаря смене курса, России удалось восстановить на Востоке весомые позиции, утраченные с распадом СССР и первыми революционными шараханьями. Но скольких это стоило сил! А все ради чего?.. А главное – чего бы мы дождались? Ответ прост: американцы устроили бы у нас цветную революцию, целью которой был бы распад страны и многолетняя нестабильность. Думаете, фантазии? Нет. Мы – геополитические противники. И это данность. Лживую эгоистичную политику США осуждают даже элиты Европы, правда, пока втихомолку. И чего тогда мы хотим от Америки? Одобрения, снисходительного похлопывания по плечу?

Еще Оскар Уайльд мудро отметил один парадокс: когда со мной соглашаются и одобряют мои поступки, я чувствую, что я не прав.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
1111 1111
Американцы "дружат" только с теми кого можно доить ....
15:36
27.12.2017
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