Земля и воздух: Москва закрывает для США небо, а Сирия блокирует их базу

Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник. Это – зеркальный ответ: США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.
Опять же из последних новостей: американская база в Эт-Танфе на юге Сирии полностью блокирована сирийскими правительственными войсками, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
А почему? Да потому что уже несколько месяцев наблюдается выдвижение с этой базы боевиков. По данным космической и других видов разведки, их там готовятся целые отряды. Как сообщают сами же американцы, они обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Ага! Значит, готовите оппозицию? Ну все! Дальше пойдет как по нотам – через полгода жди начала полномасштабной войны с ИГ*…
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что зона, созданная США в Эт-Танфе, абсолютно не нужна. Еще надо добавить: да и американцы в Сирии совсем не нужны.
Теперь о пресловутой российско-американской "дружбе". Есть мнение, что она может быть только вашингтонски выгодной. Так уже было в 90-е годы. Первый министр иностранных дел новой России Андрей Козырев провозгласил идею стратегического союза России и США, постепенную интеграцию России в западное общество, лояльность к западным ценностям. Козырев, конечно, не один все это придумал. А что в итоге?
Правда, благодаря смене курса, России удалось восстановить на Востоке весомые позиции, утраченные с распадом СССР и первыми революционными шараханьями. Но скольких это стоило сил! А все ради чего?.. А главное – чего бы мы дождались? Ответ прост: американцы устроили бы у нас цветную революцию, целью которой был бы распад страны и многолетняя нестабильность. Думаете, фантазии? Нет. Мы – геополитические противники. И это данность. Лживую эгоистичную политику США осуждают даже элиты Европы, правда, пока втихомолку. И чего тогда мы хотим от Америки? Одобрения, снисходительного похлопывания по плечу?
Еще Оскар Уайльд мудро отметил один парадокс: когда со мной соглашаются и одобряют мои поступки, я чувствую, что я не прав.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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