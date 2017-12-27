Закрепиться "на земле": Россия начала обустраиваться в Тартусе и Хмеймиме

Российская Федерация остается в Сирии всерьез и надолго. В том числе для того, чтобы оказать помощь в налаживании диалога между способными на компромиссы политическими силами, а также в восстановлении страны.

Россия завершила вывод основной части военной группировки, которая находилась в Сирийской арабской республике, включая авиационную и другую военную технику, в середине декабря. Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что уходящий год стал переломным в борьбе с терроризмом. Он также добавил, что Россия выстроила в Сирии уникальную логистическую схему доставки необходимых для работы группировки грузов и опробовала современные высокоточные образцы оружия. Да ведь и действительно, добро в современном мире должно быть с кулаками, иначе на него не обращают ровным счетом никакого внимания. А точнее, с современными военными кораблями и самолетами. Именно поэтому сразу вслед за ратификацией Советом Федерации соглашения сроком на 49 лет с возможностью автоматической пролонгации о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, Россия приступила к формированию постоянной группировки на этой базе. И – параллельно – на легендарной авиабазе Хмеймим.

По словам главы Минобороны, Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат этих важнейших объектов, закрепляющих долгосрочное присутствие Москвы в регионе. Важная деталь: одновременно в Тартусе смогут находиться 11 кораблей, включая атомные. Этой группировки достаточно, чтобы выполнить задачи любого уровня сложности, говорят военные. Имущество морской базы пользуется иммунитетом от обыска, ареста и исполнительных действий, а работающие на ней освобождены от всех налогов и сборов.

Что же касается расходов на расширение базы, то они составят более трех миллиардов рублей в год. Деньги вроде бы немалые. И тем не менее, присутствие в важнейшем регионе, которое в будущем предполагает участие в перспективных экономических проектах, стоит гораздо дороже, если вообще измеряется деньгами. А есть ведь еще и вопросы безопасности. Сергей Шойгу в этой связи отметил, что группировка вооруженных сил России, оставшаяся на базах в Хмеймиме и Тартусе, позволит поддерживать стабильность и предотвращать проникновение террористических группировок в Сирию. А ведь еще пару лет назад казалось, что вся территория этой страны, стоявшей на грани развала, скоро будет увешана черными флагами.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



