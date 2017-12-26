"Украина для украинцев": антисемиты добрались до Одессы

Уже не первый год в конце декабря украинские антисемиты оскверняют синагоги. Это уже становится похоже на уродливую традицию. Причем экстремистов никак не могут изловить. Может, из-за того, что отрицают их существование?

На Украине ультранационалистов нет. И неонацистов тоже. И радикалы не водятся. И с русским языком не киевские власти борются. А все бесчинства творят… вероятно, какие-то залетные недоброжелатели незалежной. Но уж точно не ее собственные граждане. Вот и Музей холокоста и здание бывшей синагоги в Одессе осквернили наверняка тоже неизвестные пришлые негодяи. Гадости всякие угрожающие написали (на ломаном украинском), вроде "Тетя Соня не спасет, тут хозяин украинец". Остальные даже цитировать нельзя.Вполне себе тянет на статьи за призывы к экстремизму, разжигание межнациональной и религиозной розни, и как следствие – на реальный срок. Но это по закону. А на Украине сейчас "правосудие" вершится уж скорее по понятиям. Точнее – не вершится вовсе. А кого, собственно, привлекать к ответственности, если существование радикалов либо рьяно отрицается официальным Киевом, либо эти самые радикалы вертят властями, как хотят? Вот и результат.

И инцидент в Одессе – далеко не первый и не единственный в своем роде. Год назад неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. В Израиле это происшествие назвали примером уродливого антисемитизма, призвали власти Украины найти виновных и не допускать повторения такого. Не исключено, что и на этот раз Тель-Авив сделает подобное заявление. Вот только будет ли реакция? Те, кто год назад бесчинствовал в Умани, так и остались неизвестными. Так может, это те же самые и на этот раз отличились? Просто "гастролируют" и добрались до Одессы. Здесь и еврейская община огромная, и радикалов ни за что к ответу не привлекают – вспомнить хоть столкновения в мае 2014 года и заживо сожженных людей в Доме профсоюзов. С другой стороны, учитывая вышеперечисленное, ультранационалисты сильно рискуют. Тетю Соню лучше все-таки не злить. А то мало ли кому на самом деле спасаться придется.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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