Европейцы не видят Украину в ЕС. А Киев видит

В ЕС уже не знают, что и думать. Ведь Украина обязательно придет в Европу – хотят этого сами европейцы или нет. В Киеве уже предупредили. В итоге, похоже, стены на украинских границах таки появятся. На западных границах.

ЧТД… Эта забавная аббревиатура ("что и требовалось доказать"), которая применяется в школьной математике, как нельзя более подходит для нынешних отношений ЕС и Украины. Раньше шутили, что Украину примут в союз после Турции, которую, видимо, в ЕС не примут никогда. А теперь Турцию и Украину уже называют в одном ряду. Значит, никогда – и для Украины. Что и требовалось доказать.

И неважно, что будет дальше. Скажем, Турцию за что-то будут ругать, а Украину, допустим, за что-то хвалить. А итог-то один: в ЕС их принимать не собираются несмотря ни на что. Наверно, думается, в Брюсселе даже на сей счет дали какую-нибудь клятву навроде клятвы Гиппократа. В Анкаре об этом догадываются, но вот в Киеве еще до сих пор даже не осознали. Думают, что своим упрямством они смогут прошибить лбом все евросоюзовские стены.

Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецким СМИ.

А вот Петр Порошенко может. Президент Украины не так давно заявил, что намерен провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. Потому что, по словам того же Порошенки, для Украины "худшее прошло". Он не стал уточнять, что там прошло-проехало. Но ему, наверно, как президенту виднее. Но в МВФ опасаются за своего должника, говорят, что видят в бюджете большие риски. А ведь Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год придется скачок платежей по кредитам.

Известно, что администрация Трампа не в восторге от нынешних киевских властей. Боятся в Вашингтоне, что проект может рухнуть. Об этом сказал на слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл: "Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности". А что значит бороться с коррупцией на Украине? Самому себе руки отрубать, что ли? А газ? С 2019 года российского не будет, зато будут долгие и бесполезные международные суды с "Газпромом". Поэтому, видимо, в последнее время стали больше говорить в СМИ о Саакашвили, Тимошенко. Вашингтон своих карт не раскрывает, но и СМИ тоже не напускают дым без огня…

Ну и нужны Евросоюзу такие проблемы? Они до сих пор никак восточноевропейские страны "переварить" не могут – а тут такая большая страна с не менее большими проблемами!

А, может, Украине плюнуть на Евросоюз и вступить в какое-нибудь другое объединение? Скажем, постучаться в двери региональных объединений Микронезии и Океании. И названия красивые, и практически гарантировано, что там Украина будет в числе первых по уровню держав. Хотя постараться, конечно, тоже придется.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik