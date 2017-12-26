Европейцы не видят Украину в ЕС. А Киев видит

ЧТД… Эта забавная аббревиатура ("что и требовалось доказать"), которая применяется в школьной математике, как нельзя более подходит для нынешних отношений ЕС и Украины. Раньше шутили, что Украину примут в союз после Турции, которую, видимо, в ЕС не примут никогда. А теперь Турцию и Украину уже называют в одном ряду. Значит, никогда – и для Украины. Что и требовалось доказать.
Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецким СМИ.
А вот Петр Порошенко может. Президент Украины не так давно заявил, что намерен провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. Потому что, по словам того же Порошенки, для Украины "худшее прошло". Он не стал уточнять, что там прошло-проехало. Но ему, наверно, как президенту виднее. Но в МВФ опасаются за своего должника, говорят, что видят в бюджете большие риски. А ведь Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год придется скачок платежей по кредитам.
Ну и нужны Евросоюзу такие проблемы? Они до сих пор никак восточноевропейские страны "переварить" не могут – а тут такая большая страна с не менее большими проблемами!
А, может, Украине плюнуть на Евросоюз и вступить в какое-нибудь другое объединение? Скажем, постучаться в двери региональных объединений Микронезии и Океании. И названия красивые, и практически гарантировано, что там Украина будет в числе первых по уровню держав. Хотя постараться, конечно, тоже придется.
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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