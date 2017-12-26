РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Европейцы не видят Украину в ЕС. А Киев видит

12:0926.12.2017
(обновлено: 12:11 26.12.2017)
01670
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и ЕвросоюзаЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
В ЕС уже не знают, что и думать. Ведь Украина обязательно придет в Европу – хотят этого сами европейцы или нет. В Киеве уже предупредили. В итоге, похоже, стены на украинских границах таки появятся. На западных границах.

ЧТД… Эта забавная аббревиатура ("что и требовалось доказать"), которая применяется в школьной математике, как нельзя более подходит для нынешних отношений ЕС и Украины. Раньше шутили, что Украину примут в союз после Турции, которую, видимо, в ЕС не примут никогда. А теперь Турцию и Украину уже называют в одном ряду. Значит, никогда – и для Украины. Что и требовалось доказать. 

Участник акции в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Политолог: украинскому государству "не светит" войти в состав ЕС
И неважно, что будет дальше. Скажем, Турцию за что-то будут ругать, а Украину, допустим, за что-то хвалить. А итог-то один: в ЕС их принимать не собираются несмотря ни на что. Наверно, думается, в Брюсселе даже на сей счет дали какую-нибудь клятву навроде клятвы Гиппократа. В Анкаре об этом догадываются, но вот в Киеве еще до сих пор даже не осознали. Думают, что своим упрямством они смогут прошибить лбом все евросоюзовские стены.

Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецким СМИ. 

А вот Петр Порошенко может. Президент Украины не так давно заявил, что намерен провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. Потому что, по словам того же Порошенки, для Украины "худшее прошло". Он не стал уточнять, что там прошло-проехало. Но ему, наверно, как президенту виднее. Но в МВФ опасаются за своего должника, говорят, что видят в бюджете большие риски. А ведь Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год придется скачок платежей по кредитам.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"В Евросоюзе обиделись". Украинский аналитик об отказе Киеву в €600 млн
Известно, что администрация Трампа не в восторге от нынешних киевских властей. Боятся в Вашингтоне, что проект может рухнуть. Об этом сказал  на слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл: "Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности". А что значит бороться с коррупцией на Украине? Самому себе руки отрубать, что ли? А газ? С 2019 года российского не будет, зато будут долгие и бесполезные международные суды с "Газпромом". Поэтому, видимо, в последнее время стали больше говорить в СМИ о Саакашвили, Тимошенко. Вашингтон своих карт не раскрывает, но и СМИ тоже не напускают дым без огня…

Ну и нужны Евросоюзу такие проблемы? Они до сих пор никак восточноевропейские страны "переварить" не могут – а тут такая большая страна с не менее большими проблемами!

А, может, Украине плюнуть на Евросоюз и вступить в какое-нибудь другое объединение? Скажем, постучаться в двери региональных объединений Микронезии и Океании. И названия красивые, и практически гарантировано, что там Украина будет в числе первых по уровню держав. Хотя постараться, конечно, тоже придется.  

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена