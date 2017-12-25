Пришел и на Пенсильвания-авеню праздник: как Трамп Рождество защитил

Главным защитником Рождества и Санта-Клауса становится президент США. Дональд Трамп не без гордости заявил, что отстоял праздник. Надо так понимать, у сторонников политкорректности. Раньше христианскую веру отстаивали в сражениях с сарацинами, теперь даже не поймешь с кем. "Сторонники политкорректности" – это кто? Конкретных людей нет, есть просто какие-то "сторонники". Трамп поведал о своей победе, естественно, в Twitter. А где ж еще?
И еще из рождественских новостей западных христиан. Объединенное командование ПВО США и Канады – NORAD рапортовало: Санта-Клаус доставил пять миллиардов подарков в ходе рождественского турне по миру. Причем тут Санта-Клаус и военные? Ну, во-первых, военные всегда "причем". Тем более американские. А во-вторых, все началось давно. В 1955 году один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако номер указали по ошибке неверный. Вместо Санты на звонки детей, да и взрослых пришлось отвечать-отдуваться оператору той самой NORAD (она, правда, по-другому называлась, но следила за тем же, за кем следит и сейчас). С тех пор так и повелось.
Но самое интересное в другом: сообщается, что первым населенным пунктом, в который прибыл Санта-Клаус, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта еще залетел кой-куда в России…
Но все равно забавно, что американские военные и в праздник о русских не забывают.
Впрочем, конечно, военнослужащим ПВО сейчас трудно. Готовность номер один. Я знаю – сам служил в этих войсках. Давно еще, в брежневские времена. Помню даже из тех далеких времен немудреный стишок:
Лежит на дороге солдат ПВО.
Не пулей убит – … утомили его…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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