Пришел и на Пенсильвания-авеню праздник: как Трамп Рождество защитил

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп говорят поздравляют детей по телефону во время рождественской акции в поместье президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп говорят поздравляют детей по телефону во время рождественской акции в поместье президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017

Западные христиане встретили Рождество. Президент США рассказал им, благодаря кому праздник к ним приходит. И это не Санта.

Главным защитником Рождества и Санта-Клауса становится президент США. Дональд Трамп не без гордости заявил, что отстоял праздник. Надо так понимать, у сторонников политкорректности. Раньше христианскую веру отстаивали в сражениях с сарацинами, теперь даже не поймешь с кем. "Сторонники политкорректности" – это кто? Конкретных людей нет, есть просто какие-то "сторонники". Трамп поведал о своей победе, естественно, в Twitter. А где ж еще?

"Люди вновь гордо говорят: "Счастливого Рождества!" Я горжусь, что возглавил контрнаступление против атаки на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!" – написал Трамп. Ну, дескать, уел (и победил!) гнусных противников традиционных американских ценностей. А то тут начали специально отказываться некоторые от рождественской символики. Как, например, сеть кофеен Starbucks.

И еще из рождественских новостей западных христиан. Объединенное командование ПВО США и Канады – NORAD рапортовало: Санта-Клаус доставил пять миллиардов подарков в ходе рождественского турне по миру. Причем тут Санта-Клаус и военные? Ну, во-первых, военные всегда "причем". Тем более американские. А во-вторых, все началось давно. В 1955 году один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако номер указали по ошибке неверный. Вместо Санты на звонки детей, да и взрослых пришлось отвечать-отдуваться оператору той самой NORAD (она, правда, по-другому называлась, но следила за тем же, за кем следит и сейчас). С тех пор так и повелось.

Но самое интересное в другом: сообщается, что первым населенным пунктом, в который прибыл Санта-Клаус, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта еще залетел кой-куда в России…

Чувствуется, американские бойцы ПВО уже вовсю отмечают праздник. Раз даже не заметили, что на Чукотке нет католических или протестантских церквей, поскольку там, скорее всего, очень немного представителей этих конфессий. Там, наверно, первого и последнего протестанта видели давным-давно – еще в XVIII веке. И звали его Витус Беринг… А так все в основном православные, язычники, да олени с моржами.

Но все равно забавно, что американские военные и в праздник о русских не забывают.

Впрочем, конечно, военнослужащим ПВО сейчас трудно. Готовность номер один. Я знаю – сам служил в этих войсках. Давно еще, в брежневские времена. Помню даже из тех далеких времен немудреный стишок:

Лежит на дороге солдат ПВО.

Не пулей убит – … утомили его…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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