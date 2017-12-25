Оговорка по Порошенко, или Признания подлого режима

В соцсетях обсуждают оговорку президента Украины, который чисто случайно заявил о подлости своего режима. А может, оговорка не совсем случайная?

"Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы". В этих словах, кажется, сама квинтэссенция украинской мудрости. Бережно скрываемая долгие годы от мировой общественности, она непроизвольно вырвалась во время выступления президента Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы.

Фраза прозвучала в контексте обвинения России в агрессии. Порошенко не стал исправляться или как-то объяснять сказанное — так и выложила его пресс-служба видео в открытый доступ. Никакого оживления на вызвали его слова и среди слушающих. Вполне вероятно, что просто никто не слушал. Или же заявление о подлости украинского режима показалось присутствующим таким естественным, что все просто молча согласились и тихо вспомнили про себя все перенесенные тяготы.

В интернете активно обсуждают эту злободневную оговорку. "Как правду ни прячь, она все равно вылезет", пишут комментаторы. Так же было и в тот раз, когда Петр Порошенко сокрушался о "временной украинской оккупации" Донбасса, выступая перед военнослужащими в Мариуполе.

Но все говорят об оговорках — а вдруг президент был вполне серьезен? Может быть, он не спит по ночам и думает о том, что будет, когда все изменится? И вот он, собрав волю в кулак, решает признаться: да, виноват, простите. Но нельзя же вот так внезапно взять и отказаться от всей своей политики разом. Вот и забрасывает он пробные шары, смотрит, как люди будут реагировать. А они не реагируют! Только самые внимательные интернет-пользователи замечают, да и то не воспринимают серьезно. Так, глядишь, передумает президент и продолжит делать то, в чем решил было покаяться.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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