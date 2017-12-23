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Все течет. У британской "Королевы" подмокла репутация

10:0023.12.2017
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© AFP 2017 / Robert PerryБританский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в ШотландииБританский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии
© AFP 2017 / Robert Perry
Он должен был стать "самым, самым, самым". Самым большим, быстроходным и современным. И его даже спустили на воду и включили – в состав британского ВМФ. Но не прошло и двух недель, как авианосец Queen Elizabeth дал течь. А это уже пятно в биографии.

Самый большой корабль ВМФ, сгусток новых технологий, олицетворение британского дизайна, а еще "крестная мать" Елизавета Вторая и шотландское виски. Сколько всего было сказано и сделано, и все оказалось напрасно. У красы и гордости Британии – авианосца Queen Elizabeth почти с самого начала все не задалось. Седьмого декабря корабль торжественно включили в состав военно-морского флота Соединенного Королевства, а через пару недель он дал течь.  

Британский авианосец Королева Елизавета
© Фото : Royal Navy / MoD / Crown copyright
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Как написала газета The Sun, из-за некачественного сальника гребного вала, функция которого – предотвращать попадание воды в отсек, авианосец каждый час набирает двести литров морской воды.  

Вроде бы мелочь для такого гиганта, но, как ни крути, пятно на биографии, которое никакой водой уже не смоешь. Более того, специалисты говорят – если поломку не удастся оперативно устранить, то "Королеву" попросят на берег, то есть в сухой док. А там, не дай бог, еще недостатки какие найдут. И  о море авианосцу останется только мечтать. 

А как все хорошо начиналось. Авианосец был заложен в 2009 году на судоверфи в шотландском городе Росайт. И сразу же было заявлено, что он станет "самым, самым, самым". Самым крупным кораблем за всю историю британского флота. Его водоизмещение 65 тысяч тонн, длина 280 метров, скорость до 25 узлов. На нем смогут разместиться до 1,6 тысячи человек и авиагруппа из 40 самолетов и вертолетов. Сооружение Queen Elizabeth обошлось в 3,1 млрд английских фунтов (более 4 млрд долларов). Тоже рекордная сумма. 

"Крестной матерью" корабля выступила сама королева Елизавета Вторая. По ее сигналу о борт авианосца  была разбита бутылка шотландского виски Bowmore, что  производится на старейшей шотландской вискарне. Символичный акт, призванный подчеркнуть роль Шотландии в постройке авианосца. 

Да и вообще, символы просто окружили авианосец. Назван он  в честь королевы Елизаветы Первой, при которой королевский флот в 1588  году разгромил испанскую Великую армаду, а Британия получила уважительный титул "владычица морей".

Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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Поэтому спуск на воду Queen Elizabeth должен был сказать о многом. О том, что Великобритания не только занялась активной модернизацией своего военно-морского флота, но и претендует на лидирующие позиции на мировых морских просторах. Неслучайно еще в июне 2017 года тогдашний министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон  предположил, что Россия будет завидовать новому авианосцу ВМС Великобритании Queen Elizabeth. 

Правда, чему тут завидовать – как говорится, бабушка Елизавета еще надвое сказала. Только приняли на вооружение, а уже проблемы начались. А если  "Королеве" надо будет дойти, например,  до американского побережья? Это уже не на мелководье около Портсмута. Это серьезный морской поход. А если опять гребные винты подведут или того хуже – авианосец скорость потеряет в океане? Не зря же на реплику Майкл Фэллона "о зависти", официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ответил, что британский авианосец – лишь "удобная  морская цель".   Queen Elizabeth и так великоват, а в случае неожиданной поломки и вовсе превращается в бесполезное "мишень-корыто". 

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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