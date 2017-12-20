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Проверяем домашнее задание: с чем в Россию едет Борис Джонсон

19:0120.12.2017
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в БрюсселеМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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По мнению экспертов, точки соприкосновения между Россией и Соединенным Королевством есть. Однако все зависит от конкретных предложений, которые Джонсон привезет в Москву. А также от его дипломатических качеств.

Не далее как в марте международный комитет Палаты общин британского парламента выпустил доклад об отношениях Соединенного Королевства и России. Если коротко, то его суть в том, что нынешние отношения между Москвой и Лондоном неудовлетворительны и ситуацию нужно менять. Британскому МИДу было наказано определиться со своими приоритетами в отношениях с Россией и начать содержательный и регулярный политический диалог, в том числе на высшем министерском уровне. 

Борис Джонсон
© AFP 2017 / Ben Stansall
"Лондон – в глубоком замешательстве". Политолог о визите Джонсона в Москву
Итак, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон все-таки приедет в Москву с официальным визитом. С собой он привезет весьма противоречивую позицию – перезагрузка отношений с Россией невозможна, однако схожие взгляды на некоторые мировые проблемы есть. 

Те самые приоритеты не очень ясны. Джонсон в общих чертах высказывается в вопросе Ирана и ядерного соглашения где "у нас схожие взгляды, касающиеся необходимости сохранения этого договора". А также КНДР:  "возможно, мы в состоянии конструктивно говорить о Северной Корее и о том, как снизить температуру этого кризиса, увеличив давление на режим в Пхеньяне". При этом позиции Лондона и Москвы "по Украине и Сирии сильно различаются", – отмечает Джонсон. Собственно Украина и есть та причина, из-за которой перезагрузка в отношениях невозможна. 

По мнению экспертов, точки соприкосновения между Россией и Соединенным Королевством есть, однако все зависит от конкретных предложений, которые Джонсон привезет в Москву, а также от его дипломатических качеств. В общем, фактическая часть предстоящих переговоров в Москве – загадка и интрига. Единственное, что не вызывает вопросов – это регулярные упражнения Бориса Джонсона в риторике. В этом он педантичен и последователен, особенно, в том, что касается России. Из последнего: глава британского Форин-офиса сравнил Россию и Спарту

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017 / KIRSTY WIGGLESWORTH
"Начинается большая игра". Политолог о визите Бориса Джонсона в Москву
В интервью изданию The Sunday Times Джонсон рассказал, что когда изучал историю Пелопоннесской войны Фукидида, то всегда думал, что Афины с их демократией и культурой очень похожи на современную Европу и США. А вот Россия напомнила ему закрытую и воинственную Спарту. В общем, за интерес к истории – отлично, а вот за странные исторические параллели и подготовку почвы для переговоров – замечание.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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