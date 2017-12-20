Проверяем домашнее задание: с чем в Россию едет Борис Джонсон

Не далее как в марте международный комитет Палаты общин британского парламента выпустил доклад об отношениях Соединенного Королевства и России. Если коротко, то его суть в том, что нынешние отношения между Москвой и Лондоном неудовлетворительны и ситуацию нужно менять. Британскому МИДу было наказано определиться со своими приоритетами в отношениях с Россией и начать содержательный и регулярный политический диалог, в том числе на высшем министерском уровне.перезагрузка отношений с Россией невозможна, однако схожие взгляды на некоторые мировые проблемы есть.
Те самые приоритеты не очень ясны. Джонсон в общих чертах высказывается в вопросе Ирана и ядерного соглашения где "у нас схожие взгляды, касающиеся необходимости сохранения этого договора". А также КНДР: "возможно, мы в состоянии конструктивно говорить о Северной Корее и о том, как снизить температуру этого кризиса, увеличив давление на режим в Пхеньяне". При этом позиции Лондона и Москвы "по Украине и Сирии сильно различаются", – отмечает Джонсон. Собственно Украина и есть та причина, из-за которой перезагрузка в отношениях невозможна.
По мнению экспертов, точки соприкосновения между Россией и Соединенным Королевством есть, однако все зависит от конкретных предложений, которые Джонсон привезет в Москву, а также от его дипломатических качеств. В общем, фактическая часть предстоящих переговоров в Москве – загадка и интрига. Единственное, что не вызывает вопросов – это регулярные упражнения Бориса Джонсона в риторике. В этом он педантичен и последователен, особенно, в том, что касается России. Из последнего: глава британского Форин-офиса сравнил Россию и Спарту.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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