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Саакашвили пошел на "ы". Куда же теперь Порошенко-то деваться

18:1520.12.2017
(обновлено: 19:03 20.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции протеста Марш за импичмент в Киеве. 3 декабря 2017Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции протеста Марш за импичмент в Киеве. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Господин президент, вы, конечно, пиво, но я хочу с вами договориться. Примерно так выглядит со стороны политическая страсть двух политических соперников на Украине.

"Последним шансом" преодолеть кризис на Украине Михаил Саакашвили назвал добровольную отставку Петра Порошенко. В открытом письме на своей страничке в Facebook экс-президент Грузии наставляет действующего президента Украины: "Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование". Михаил Николозович, сами-то помните, как с поста ушли? Не дождавшись окончания президентского срока – шасть из Тбилиси в Брюссель, и нету вас. Как говорится, поучите лучше жену щи варить.

Участник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Мнение: отношения Саакашвили и Порошенко достигли "точки бифуркации"
Самое веселое в истории "Саакашвили vs Порошенко" – это не коверная, а подковерная часть их якобы борьбы. Открытое письмо Михаила Саакашвили последовало на следующий день после "закрытого", однако тайна переписки была нарушена пресс-секретарем Петра Порошенко. И что же мы увидели на отсканированной (также для странички в Facebook, но уже Святослава Цеголко) "маляве" от Саакашвили? 

Листок в формате А4. Почерк Саакашвили. Видно, что писал на коленке – строчки пляшут, буквы разлетаются, рука спешит и явно дрожит. Нота бене: украинец украинцу пишет на русском. То, как Саакашвили кричал, что он украинец, слышали даже глухие. Так вот. Пишет украинец украинцу почему-то по-русски. С ошибками, конечно, дикими, потому что один-то из украинцев грузин, а второму абсолютно все равно, "че там-че там" у него накалякано. Любопытна среди этих "описочек" одна – прямо символическая. Цитируем письмо Саакашвили: "…я допускал и допускаю много политических ошыбок". И дело тут не в забытом правиле (про "жи"-"ши" с буквой "и"): Михаил Николозович – это маэстро политических ошыбок. Именно через "ы". Потому что там, где, казалось бы, совершено уже непоправимое, появляется Саакашвили, и, оказывается, не все потеряно, есть еще, куда рухнуть.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в письме к Порошенко Саакашвили неадекватен, но там вся элита такая
Интересно то, для чего экс-тбилисец и экс-одессит от руки обратился к президенту незалежной – так и написал в начале: "г-н Президент". Он, видите ли, "готов в любой момент встретиться с полномочным представителем" (видимо, этого самого "г-на Президента") и "все обговорить". Но что же можно обговаривать после того, как доморощенный эпистолярий обозвал своего адресата… пивом! Ну кто не согласится с тем, что в голове у Саакашвили – легкость необыкновенная? Вспомним, что он сказал в эфире телеканала News One, прежде чем присел на корточки письмо писать. Это когда его понесло на образные выражения и он заявил, что Янукович – "бормотуха какая-то", а "Порошенко – пиво". Сам-то себя Саакашвили наверняка за тонкое грузинское вино держит. И что ж получится по факту его письменной просьбы о встрече если не с самим Порошенко, то с его доверенным лицом? Разговор "Цинандали" с "Оболонью"? 

Пора бы уж определиться, Михаил Николозович, с образом. Или вы в своей унизительной объяснительной, написанной от руки, – тот самый "мальчик", который, как сказано у Ильфа и Петрова, "вошел в комнату, путаясь в соплях". Или вы – коверный на разогреве, веселый и дерзкий. Местами даже смелый. Идущий на "ы".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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