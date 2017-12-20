Саакашвили пошел на "ы". Куда же теперь Порошенко-то деваться

Господин президент, вы, конечно, пиво, но я хочу с вами договориться. Примерно так выглядит со стороны политическая страсть двух политических соперников на Украине.

"Последним шансом" преодолеть кризис на Украине Михаил Саакашвили назвал добровольную отставку Петра Порошенко. В открытом письме на своей страничке в Facebook экс-президент Грузии наставляет действующего президента Украины: "Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование". Михаил Николозович, сами-то помните, как с поста ушли? Не дождавшись окончания президентского срока – шасть из Тбилиси в Брюссель, и нету вас. Как говорится, поучите лучше жену щи варить.

Самое веселое в истории "Саакашвили vs Порошенко" – это не коверная, а подковерная часть их якобы борьбы. Открытое письмо Михаила Саакашвили последовало на следующий день после "закрытого", однако тайна переписки была нарушена пресс-секретарем Петра Порошенко. И что же мы увидели на отсканированной (также для странички в Facebook, но уже Святослава Цеголко) "маляве" от Саакашвили?

Листок в формате А4. Почерк Саакашвили. Видно, что писал на коленке – строчки пляшут, буквы разлетаются, рука спешит и явно дрожит. Нота бене: украинец украинцу пишет на русском. То, как Саакашвили кричал, что он украинец, слышали даже глухие. Так вот. Пишет украинец украинцу почему-то по-русски. С ошибками, конечно, дикими, потому что один-то из украинцев грузин, а второму абсолютно все равно, "че там-че там" у него накалякано. Любопытна среди этих "описочек" одна – прямо символическая. Цитируем письмо Саакашвили: "…я допускал и допускаю много политических ошыбок". И дело тут не в забытом правиле (про "жи"-"ши" с буквой "и"): Михаил Николозович – это маэстро политических ошыбок. Именно через "ы". Потому что там, где, казалось бы, совершено уже непоправимое, появляется Саакашвили, и, оказывается, не все потеряно, есть еще, куда рухнуть.

Интересно то, для чего экс-тбилисец и экс-одессит от руки обратился к президенту незалежной – так и написал в начале: "г-н Президент". Он, видите ли, "готов в любой момент встретиться с полномочным представителем" (видимо, этого самого "г-на Президента") и "все обговорить". Но что же можно обговаривать после того, как доморощенный эпистолярий обозвал своего адресата… пивом! Ну кто не согласится с тем, что в голове у Саакашвили – легкость необыкновенная? Вспомним, что он сказал в эфире телеканала News One, прежде чем присел на корточки письмо писать. Это когда его понесло на образные выражения и он заявил, что Янукович – "бормотуха какая-то", а "Порошенко – пиво" . Сам-то себя Саакашвили наверняка за тонкое грузинское вино держит. И что ж получится по факту его письменной просьбы о встрече если не с самим Порошенко, то с его доверенным лицом? Разговор "Цинандали" с "Оболонью"?

Пора бы уж определиться, Михаил Николозович, с образом. Или вы в своей унизительной объяснительной, написанной от руки, – тот самый "мальчик", который, как сказано у Ильфа и Петрова, "вошел в комнату, путаясь в соплях". Или вы – коверный на разогреве, веселый и дерзкий. Местами даже смелый. Идущий на "ы".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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