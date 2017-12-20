По инерции: ГА ООН приняла жесткую и бессмысленную резолюцию по Крыму

Крымская резолюция не соотносится с действительностью и не несет практической пользы. Зато эту тему можно использовать как инструмент давления на Россию, особенно в свете предстоящих президентских выборов. Инструмент неэффективный, но другого нет.

Киев старательно приписывает себе дипломатический выигрыш, победные реляции льются, как из рога изобилия. Ну как же, аж целая Генассамблея ООН приняла украинскую версию резолюции по Крыму, в которой Россия обозначена как "оккупирующая держава". Ну что же, признали державой, и на том спасибо. А уж насколько "оккупирующая" – пусть останется на совести авторов текста. Документ, кстати, долго мучали и в результате он приобрел максимально антироссийский характер. В нем осуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины" и воспроизводятся другие подобные мантры, давно навязшие в зубах.

Москву "настоятельно призывают" – что, конечно, не возбраняется ввиду рекомендательного характера резолюции – выполнить 12 "добрых советов". Если коротко – положить конец нарушениям прав человека на полуострове. Благо информационная почва для таких утверждений была создана заранее разного рода "доброхотами". Мол, людей в Крыму бросают в застенки, пытают и всячески преследуют, подвергают внесудебным расправам и даже не дают говорить на родном языке. Например, крымско-татарском. Удивительно, но распространители этих пасквилей не знают или делают вид, что не знают того факта, что буквально сразу после воссоединения полуострова с Россией на его территории в качестве государственных начали действовать сразу три языка – русский, украинский и крымско-татарский. А в органах власти работают представители самых разных народов и национальностей. Никакой дискриминацией по национальному или религиозному признаку там и не пахнет.

Буквально пару месяцев назад Европарламент принял свою "крымскую" резолюцию – образец тенденциозного и сугубо пропагандистского политического "творчества". Там, к примеру, указывается, что права крымских татар были серьезно нарушены запретом "Меджлиса крымскотатарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация). Для "полноты картины" евродепутаты добавили пару абзацев про подавление независимых СМИ и широкомасштабную милитаризацию полуострова Россией. Тот документ воодушевил киевское начальство. По двум причинам. Резолюция появилась почти сразу вслед за докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Ооновский документ был примерно такого же содержания. Мол, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после, как там сказано, "аннексии" полуострова. Плюс к тому, европейская резолюция вышла еще и вслед за выступлением Петра Порошенко на заседании Генасамблеи ООН. Петр Алексеевич тогда "пробросил" сразу несколько тезисов. Дескать, в Донбасс нужно как можно быстрее ввести миротворцев, причем не на линию разграничения, а на границу с Россией. Призвал к широкому признанию "голодомора" актом геноцида против украинцев. Заявил о том, что Крым стал территорией репрессий и выразил надежду на создание международной группы по деоккупации Крыма.

Понятно, что все эти посылы не имеют никакой связи с реальным положением вещей. Но для представителей украинского истеблишмента это и не важно. Они действуют по принципу: мир не такой, какой он есть, а такой, каким его преподносим мы. Нынешний документ Генассамблеи – из той же серии. Он просто не соотносится с действительностью и не имеет никакой практической пользы и силы. Так же как и пустые надежды Киева на то, что резолюция положит начало "деоккупации" Крыма. Москва предельно четко и неоднократно заявляла: вопрос окончательно закрыт, точка поставлена. Другое дело, что эта тема еще долгое время будет использоваться в качестве инструмента давления на Россию. В том числе в свете предстоящих президентских выборов. Инструмент неэффективный, но другого нет. Кстати, ни о каком единодушии Генассамблеи речи тоже не идет. За резолюцию проголосовали 70 государств, против – 26, в том числе Китай, Индия, Куба и Сербия, а 76 стран предпочли воздержаться.

Перед голосованием заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов заявил, что внесенный проект резолюции по Крыму – наглядный пример злоупотребления тематикой прав человека. Ну а что, права человека и коррупция – излюбленные темы отдельных государств или целых групп, которые намерены дискредитировать и давить на страны, имеющие независимую позицию в международных делах и готовые отстаивать собственные национальные интересы.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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