По инерции: ГА ООН приняла жесткую и бессмысленную резолюцию по Крыму

Киев старательно приписывает себе дипломатический выигрыш, победные реляции льются, как из рога изобилия. Ну как же, аж целая Генассамблея ООН приняла украинскую версию резолюции по Крыму, в которой Россия обозначена как "оккупирующая держава". Ну что же, признали державой, и на том спасибо. А уж насколько "оккупирующая" – пусть останется на совести авторов текста. Документ, кстати, долго мучали и в результате он приобрел максимально антироссийский характер. В нем осуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины" и воспроизводятся другие подобные мантры, давно навязшие в зубах.
Буквально пару месяцев назад Европарламент принял свою "крымскую" резолюцию – образец тенденциозного и сугубо пропагандистского политического "творчества". Там, к примеру, указывается, что права крымских татар были серьезно нарушены запретом "Меджлиса крымскотатарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация). Для "полноты картины" евродепутаты добавили пару абзацев про подавление независимых СМИ и широкомасштабную милитаризацию полуострова Россией. Тот документ воодушевил киевское начальство. По двум причинам. Резолюция появилась почти сразу вслед за докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Ооновский документ был примерно такого же содержания. Мол, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась после, как там сказано, "аннексии" полуострова. Плюс к тому, европейская резолюция вышла еще и вслед за выступлением Петра Порошенко на заседании Генасамблеи ООН. Петр Алексеевич тогда "пробросил" сразу несколько тезисов. Дескать, в Донбасс нужно как можно быстрее ввести миротворцев, причем не на линию разграничения, а на границу с Россией. Призвал к широкому признанию "голодомора" актом геноцида против украинцев. Заявил о том, что Крым стал территорией репрессий и выразил надежду на создание международной группы по деоккупации Крыма.
Перед голосованием заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов заявил, что внесенный проект резолюции по Крыму – наглядный пример злоупотребления тематикой прав человека. Ну а что, права человека и коррупция – излюбленные темы отдельных государств или целых групп, которые намерены дискредитировать и давить на страны, имеющие независимую позицию в международных делах и готовые отстаивать собственные национальные интересы.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.