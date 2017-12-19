Независимость по-корсикански. Появится ли новая Каталония в Европе?

После декабрьских выборов на Корсике, на которых уверенно победили местные националисты, политики один за другим повторяют: Корсика – это не Каталония. Откуда знают? Первого января заработают в Аяччо новые органы власти – вот тогда все и поймем.

Итак, Корсика. На недавних региональных выборах на острове уверенно победила националистическая коалиция "За Корсику". Результат вполне ожидаемый. Националисты с 2015 года находятся у власти, причем результаты их работы за прошедшее время признаны успешными. Казалось бы, ничего экстраординарного. Но это если не оглядываться на историю вопроса. А она весьма богатая. Корсика не одно столетие ведет борьбу за независимость. И в этом своем стремлении она очень похожа на Каталонию. И хотя Корсика – небольшой остров в Средиземном море со "скромным" населением, а в континентальной Каталонии живет почти семь с половиной миллионов человек, с национальным самосознанием у обеих "К" полный порядок.

Каталония борется за независимость со времен Арагонского королевства, которое появилось на карте Европы еще в XII веке. А Корсика с начала XIV века, когда остров, знаменитый своими пиратскими бухтами и невольничьими рынками, оказался под управлением Генуэзской республики. Корсиканцы постоянно пробовали скинуть ненавистную им власть. Генуэзцы за несколько столетий так устали от национального движения корсиканцев, что за "долги" в 1786 году отдали строптивый остров Франции.

После этого начался у корсиканцев новый этап борьбы за независимость. Французы действовали жестко, корсиканцы отвечали тем же. Парижу за два столетия владения островом так и не удалось найти общего языка с корсиканцами. В конце 60-х годов прошлого века дело дошло за самого "горячего" этапа – начались теракты. Причем корсиканские сепаратисты требовали уже не широкой автономии, а полной независимости. На первый план вышел Корсиканский фронт национального освобождения, который занялся вооруженным сопротивлением французским властям. Те в свою очередь тоже не сидели, сложа руки – арестовывали активистов, давали им большие тюремные сроки. Но это националистов не остановило – теракты в прямом смысле слова захлестнули остров.

Если Корсика выбрала в свое время террористический способ доказательства своей правоты, то Каталония предпочла политические методы. А что же сейчас? Парламент Каталонии, как известно, успел принять в конце октября 2017 года декларацию о независимости. Но после этого что-то сломалось в "независимом" механизме. Неуступчивость и даже агрессивность Мадрида вновь остановила Каталонию на пороге независимости. Как будто у испанских властей есть тайные нити, за которые они в нужный момент дергают автономный регион. И так происходило не раз. Каталония объявляла о своей независимости и в XVII веке, и в XIX, а в тридцатые годы XX века – дважды. Осенью 1934 года каталонская государственность просуществовала всего сутки. На этом фоне "независимость-2017" установила рекорд – она прожила три дня.

До чего же договорились Мадрид и "мятежный" регион? Референдум, проведенный первого октября в Каталонии, центральными властями Испании не признан, равно как и другими странами. Организаторы референдума превратились в мятежников, которых собрались судить по всей строгости испанского закона. А главе Каталонии Карлесу Пучдемону пришлось в прямом смысле сбежать в Бельгию, чтобы не попасть под арест.

Самое большое "достижение" испанских властей – роспуск каталонского парламента (причем его депутаты сами согласились с таким решением) и назначение новых досрочных парламентских выборов на 21 декабря . Мадрид надеется переиграть сторонников независимости. Главный посыл из центра – на референдуме не были услышаны голоса людей, ратующих за единую Испанию. А их набирается не менее половины. Ведь и на референдум пришло лишь 43% жителей Каталонии, а где, дескать, остальные?

А вот на Корсике ситуация с парламентским вопросом принципиально иная. Националисты заняли в местном парламенте крепкие позиции, сторонников "за единую Францию" меньшинство. И недавние выборы это убедительно показали. То есть на политическом поле Париж не сможет повторить "достижения" Мадрида. Остается экономика. И вот здесь Каталония и Корсика принципиально различаются. Один из постулатов сторонников независимости Каталонии – "мы кормим всю Испанию". Доля региона в ВВП Испании действительно ощутима – 19%.

Корсика ничем таким похвастаться не может. Остров – дотационный регион, экономическая зависимость от Парижа высока. И здесь у французских властей есть сильные козыри. Да и сами победители выборов на Корсике заявили, что они не собираются идти по каталонскому пути. А предпочитают, как отмечают эксперты, добиваться расширения автономии острова. И все же опасность, что будет выбран радикальный вариант движения к независимости по-корсикански, сохраняется. Террористические акты на острове прекратились всего несколько лет назад.

Удастся ли Франции удержать корсиканский национализм в мирном русле – покажет время. Но то, что Корсика продолжит дрейфовать от Франции – не вызывает сомнений. Впрочем, и границы этого маневра вполне очевидны – это границы ЕС. Выпадать из союза никто не собирается, а вот стать полноценным, пусть и маленьким "штатом" в объединенной Европе – чем не цель для "горячих" корсиканцев.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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