Красавица и уродина. Украина чуть не оставила Молдавию без праздника

В украинских Карпатах ели – загляденье. Уж такие уродились, от природы. Если бы люди их не трогали, такими бы они и остались. Так ведь трогают.

В старом мультфильме "Падал прошлогодний снег" был интересный сюжет, в котором "орел-мужчина" пошел в лес за елочкой, но ни одна из них не понравилась, "маловаты" оказались. Похожая история приключилась в Кишиневе. Привезли в столицу Молдавии 30-метровую елку, чтобы атмосферу праздника создавала. Заказали дерево на Украине, в Ивано-Франковской области.

© Фото : Александр Гончаров / Апостроф Новогодняя елка в Киеве

Высокая, пушистая и стройная красавица должна была стать украшением города. Но реальность тем и отличается от сказки, что на деле сбылось не все. Елка и вправду оказалась эффектной – высокой и стройной, только почти в неглиже. То есть практически лысой, пользователям интернета на потеху. И если в сказке авторитетная жена послала мужика за елочкой, то в Молдавии вырисовывается другой сценарий. Послала горадминистрация Кишинева украинских исполнителей вместе с елочкой обратно . "Уж послала, так послала". И приказала не возвращаться и без елочки, и с елочкой. Только деньги за нее вернуть потребовала. Ибо нехорошо получилось. Елка есть, но без слез на нее не взглянешь, вообще не царевна. Если честно, ужаснее елку представить сложно. А все потому, что правила перевозки нарушили, вот все иголки с красавицы и посыпались. Вместе с ветками преимущественно.

Вместо украинской елки в Кишиневе установили найденное за полдня местное дерево. Правда, злые языки поговаривают, что спилили эту красавицу не в лесу, а на территории одного из городских детских садов. Вот тебе и атмосфера праздника для детишек.

Зато в Киеве не унывают. В украинскую столицу тоже привезли дерево из Ивано-Франковской области. И тоже – изрядно лысоватую "красавицу". Жители Киева активно шутили, что елка эта – "как наша жизнь". Но власти города решили, что ее надо оставить, только ветки нарастить. А то что ж это за Новый год без елочки? Пусть даже и подреставрированной. Девушки к Новому году вон ресницы наращивают. И ничего. А чем елка хуже?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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