Красавица и уродина. Украина чуть не оставила Молдавию без праздника

В старом мультфильме "Падал прошлогодний снег" был интересный сюжет, в котором "орел-мужчина" пошел в лес за елочкой, но ни одна из них не понравилась, "маловаты" оказались. Похожая история приключилась в Кишиневе. Привезли в столицу Молдавии 30-метровую елку, чтобы атмосферу праздника создавала. Заказали дерево на Украине, в Ивано-Франковской области.с елочкой обратно. "Уж послала, так послала". И приказала не возвращаться и без елочки, и с елочкой. Только деньги за нее вернуть потребовала. Ибо нехорошо получилось. Елка есть, но без слез на нее не взглянешь, вообще не царевна. Если честно, ужаснее елку представить сложно. А все потому, что правила перевозки нарушили, вот все иголки с красавицы и посыпались. Вместе с ветками преимущественно.
Вместо украинской елки в Кишиневе установили найденное за полдня местное дерево. Правда, злые языки поговаривают, что спилили эту красавицу не в лесу, а на территории одного из городских детских садов. Вот тебе и атмосфера праздника для детишек.
Зато в Киеве не унывают. В украинскую столицу тоже привезли дерево из Ивано-Франковской области. И тоже – изрядно лысоватую "красавицу". Жители Киева активно шутили, что елка эта – "как наша жизнь". Но власти города решили, что ее надо оставить, только ветки нарастить. А то что ж это за Новый год без елочки? Пусть даже и подреставрированной. Девушки к Новому году вон ресницы наращивают. И ничего. А чем елка хуже?
Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.