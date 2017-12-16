Стоп, приплыли! На американском суперэсминце сломались стереотипы

Новую продукцию американской военной промышленности объединяют две черты – она дорогая и "сырая". То есть часто ломается. Неудивительно, что партнеры США все чаще от нее нос воротят.

"Поспешишь – людей насмешишь". Американский ВПК, видимо, эту русскую пословицу не знает. В противном случае суперэсминец USS Zumwalt до сих пор еще на стапелях стоял бы и неправильным своим носом волны бы не разрезал. А так – конфуз за конфузом, причем военно-техническим. Приняли эсминец в стройные ряды ВМФ США еще осенью прошлого года, но он до сих пор, выражаясь языком американских военных, проходит испытания. Хотя какие это испытания – настоящая пытка для моряков.

Совсем недавно, в начале декабря, Zumwalt сломался неподалеку от верфи в штате Мэн. У корабля отказали фильтры, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. В итоге эсминец лишился возможности использовать электрическую сеть при высоких нагрузках. А электричество для него – все! Впервые в американском флоте спущен на воду корабль полностью на электрической тяге. Ни тебе мазута, ни выхлопов. Тишь да благодать. Но, как видим, иной раз в моторном отсеке – даже слишком тихо.

Вы думаете, что эта первая поломка у суперэсминца? Как бы не так! С осени прошлого года он уже несколько раз побывал в ремонте. Чуть ли не сразу после спуска на воду открылась течь в силовой установке корабля. Следующая поломка приключилась через месяц – из строя вышли теплообменники, после чего его пришлось отбуксировать на базу. Может, дело было в географии плавания эсминца? Так вряд ли. Он и на севере попла….то есть походил, и на юге засветился. Как раз одна из поломок у него случилась при прохождении Панамского канала.

А может, его неправильно назвали? Говорят ведь – как назовешь, так и поплывет (или пойдет?). И здесь сложно придраться. Корабль назван в честь бравого адмирала Элмо Зумвалта, который достойно проявил себя во время Второй мировой войны. Участвовал и во Вьетнамской войне. В общем, человек известный. Адмирал, поди, на том свете уже извелся – корабль и его имя уже не раз пропустили и по матушке, и по батюшке. А у моряков по поводу поломок разговор короткий и емкий.

Но дело скорее в другом, то есть в той самой – в спешке. Она до добра не доводит. Отведем взоры от моря-океана и устремим их в небо. А там летает еще одно американское чудо – самолет F-35. Ну, летает – сильно сказано, тоже постоянно ломается. Например, в ходе тренировочного полета F-35 потерял деталь фюзеляжа. Другая проблема, которую признают американские ВВС – несовершенство системы обеспечения кислородом летчиков. Было отмечено несколько случаев кислородного голодания пилотов F-35. Еще одна "болячка" – на одном из самолетов вдруг обнаружили ржавчину.

При этом и Zumwalt, и F-35 объединяет одно – они очень дорогие. Суперэсминец, например, обошелся в 4,4 млрд долларов. Один выстрел из его чудо-пушки тянет на 800 тысяч долларов. В проект F-35, как признают сами американцы, вложены огромные средства. Самолет получился в прямом смысле "золотым". Как заметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, "весь проект – от "чернильницы" до готового F-35 – обошелся американским налогоплательщикам в миллиарды долларов. Пентагон и сейчас сходит с ума, упрекая производителей в том, что они подняли на сумасшедший уровень стоимость этого самолета". В итоге уже целый ряд стран, в том числе члены НАТО, пытаются уклониться от покупки F-35.

В общем, как говаривал персонаж известной советской кинокомедии: "торопиться не надо". Золотые слова!

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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