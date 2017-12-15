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Сирийский расклад: США провоцируют Россию и передергивают факты

17:4915.12.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Оборотная сторона ревностного и болезненного отношения Вашингтона к российским успехам в Сирии – попытки приписать себе чужие победы над террористами и игнорирование общедоступных и доказанных фактов.

Никакого перехвата российских "сушек" американскими военными самолетами в Сирии не было. А так ведь хотелось "слепить" красивую историю про мужественных и виртуозных звездно-полосатых пилотов, управляемую ими великолепную технику и неправильное поведение России в сирийском воздушном пространстве, на страже которого стоит коалиция "избранных". Подождет до следующего раза, когда пиарщики и пропагандисты лучше подготовятся. На самом же деле, как сообщило российское Минобороны, два российских штурмовика сопровождали гуманитарную колонну. К ним приблизился F-22 и начал отстреливать "тепловые ловушки". После появления третьего самолета ВКС, выполнявшего задачи прикрытия, американский истребитель скрылся. В Пентагоне считают, что подобное сближение не представляет собой чего-то экстраординарного. 

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Комариная песня": как США "перехватывают" победу в Сирии
Тем более, "успокоили" в Вашингтоне, пилотами были использованы спецканалы связи для предотвращения конфликтов. Да и вообще, дескать, похожие ситуации возникают чуть ли не по несколько раз в день. Для того, чтобы окончательно доказать свою правоту, американская сторона заявила о нарушении Су-25 согласованной зоны полетов в районе Евфрата. Красиво и гладко выглядит с первого взгляда. Но так ли безопасны эти инциденты? Вопрос без ответа. Пока "проносит". Волей случая и профессионализма российских, да и американских летчиков. Но в любой момент может случиться непоправимое. Тем не менее, штатовские ВВС раз от раза и, кстати, не только в Сирии, без особой на то надобности провоцируют коллег по профессии. Пытаются, видимо, лишний раз продемонстрировать силу и значимость своей родины.

А между тем инциденты в воздухе и, правда, стали слишком уж регулярными. Можно сказать, тревожно регулярными, поскольку носят характер некой искусственно формируемой системы. Менее месяца назад американцы сознательно препятствовали удару ВКС по боевикам опять-таки в районе реки Евфрат. Использовалась, как и в последнем случае, экстренная связь. Были и другие случаи, когда, кстати, связь давала сбои. А еще Россия вынужденно приостанавливала участие в соглашении о безопасности полетов после трагических событий с самолетом ВКС у сирийско-турецкой границы. Оборотная сторона ревностного и болезненного отношения Вашингтона к российским успехам в Сирии – попытки приписать себе чужие победы над террористами и игнорирование общедоступных и доказанных фактов. Не успел Владимир Путин на авиабазе "Хмеймим" заявить о выводе контингента из Сирийской Республики, как американцы начали говорить, что якобы не видят сокращения российских военных и техники. Как будто те могут перебазироваться на родину мгновенно, по мановению волшебной палочки. Но американской стороне идея уличать Москву во лжи теперь еще и по этому, такому же надуманному, как и все остальные поводу явно понравилась. И они заладили – не выводит, мол, Россия, своих людей.

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Военный эксперт о самолетах США в Сирии: они хотят показать себя жертвами
В Минобороны РФ резонно отвечают, что Вашингтон просто не владеет реальной обстановкой. Либо же американцам настолько хочется, чтобы Российской Федерации не было в Сирии вообще – а база, как известно, там остается – что они пытаются хотя бы на словах реализовать свои "хотелки" и горячатся оттого, что не получается. Пустые надежды. Лучше бы американские военные пропагандисты и политики подумали о том, как для международного сообщества вразумительно обосновать собственное, абсолютно незаконное присутствие в Сирии. Пока получается из рук вон. Впрочем, многочисленные недоделки и шитые белыми нитками "концепции" компенсируют красноречие и экстравагантность Дональда Трампа. Хозяин Белого дома Дональд Трамп ничтоже сумняшеся заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис "выбил к чертям" боевиков из Сирии и Ирака. Хлестко сказано. Шоу продолжается.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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