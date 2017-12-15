Сирийский расклад: США провоцируют Россию и передергивают факты

Никакого перехвата российских "сушек" американскими военными самолетами в Сирии не было. А так ведь хотелось "слепить" красивую историю про мужественных и виртуозных звездно-полосатых пилотов, управляемую ими великолепную технику и неправильное поведение России в сирийском воздушном пространстве, на страже которого стоит коалиция "избранных". Подождет до следующего раза, когда пиарщики и пропагандисты лучше подготовятся. На самом же деле, как сообщило российское Минобороны, два российских штурмовика сопровождали гуманитарную колонну. К ним приблизился F-22 и начал отстреливать "тепловые ловушки". После появления третьего самолета ВКС, выполнявшего задачи прикрытия, американский истребитель скрылся. В Пентагоне считают, что подобное сближение не представляет собой чего-то экстраординарного.
А между тем инциденты в воздухе и, правда, стали слишком уж регулярными. Можно сказать, тревожно регулярными, поскольку носят характер некой искусственно формируемой системы. Менее месяца назад американцы сознательно препятствовали удару ВКС по боевикам опять-таки в районе реки Евфрат. Использовалась, как и в последнем случае, экстренная связь. Были и другие случаи, когда, кстати, связь давала сбои. А еще Россия вынужденно приостанавливала участие в соглашении о безопасности полетов после трагических событий с самолетом ВКС у сирийско-турецкой границы. Оборотная сторона ревностного и болезненного отношения Вашингтона к российским успехам в Сирии – попытки приписать себе чужие победы над террористами и игнорирование общедоступных и доказанных фактов. Не успел Владимир Путин на авиабазе "Хмеймим" заявить о выводе контингента из Сирийской Республики, как американцы начали говорить, что якобы не видят сокращения российских военных и техники. Как будто те могут перебазироваться на родину мгновенно, по мановению волшебной палочки. Но американской стороне идея уличать Москву во лжи теперь еще и по этому, такому же надуманному, как и все остальные поводу явно понравилась. И они заладили – не выводит, мол, Россия, своих людей.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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