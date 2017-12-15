Это только в России догадаются в шутку представить президента США в образе Штирлица, настраивающего приемник на нужную волну для получения шифровки из центра. А в Вашингтоне так и будут думать, что он на самом деле ждал сигнала. И тот последовал.
"Семнадцать мгновений Трампа", или О чем говорили президенты России и США
Это была привычка, выработанная годами. Он предусмотрительно всех приучил к этой как бы своей слабости. И даже Мюллер знал, что он от четырех до восьми часов проводит у телевизора. Так что эти 3 часа 40 минут он мог находиться у экрана, не вызывая подозрений и без риска оказаться на допросе у спецпрокурора по российскому вмешательству. Даже несмотря на то, что в Америке в это время была глубокая ночь. Все же в курсе, что он внимательно следит за новостями. А все самые последние и самые важные новости именно у Путина.
Но это же только в России догадаются в шутку представить президента США в образе Штирлица, настраивающего свой приемник на нужную волну для получения шифровки из центра. А в Вашингтоне так и будут думать, что он на самом деле ждал сигнала. И тот последовал. Открытым текстом. Вначале Путин отметил успехи Трампа в американской экономике, что значило – есть контакт. "Мы объективно видим достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Эти слова Дональд, вероятно, принял стоя, как благодарность за службу. И только выдержка не позволила ему выкрикнуть: "Служу Соединенным Штатам России".
Но когда Путин, рассуждая о поведении США близ КНДР, риторически спросил – "вы вообще нормальные люди, нет?", Трамп понял – это приказ. Пора. И вышел на связь, чтобы доказать, что он – да. Говорили недолго. Видимо, чтобы не запеленговали. Но те все равно успели. И, наконец-то, поймали Трампа на слове. Он-таки сказал Путину – "спасибо". И не важно, что за признание высоких темпов роста американской экономики. Так объяснили этот звонок вежливости в пресс-службе Белого дома. Все равно же получается, "спасибо Владимиру Путину за наши высокие темпы". Это ли не доказательство его участия в судьбе Трампа? И в судьбе Америки.
Сегодня, пожалуй, не надо обладать талантом Юлиана Семенова, чтобы представить телефонное общение двух президентов именно в таком свете. Достаточно больного воображения Маккейна и строгого соответствия своей фамилии Мюллера. На самом деле, конечно, Трампу совсем не обязательно было смотреть большую пресс-конференцию целиком. От звонка, как говорится, до звонка. Это специально обученные люди выцеживали для него из ответов Путина полезные тезисы. Но до звонка он додумался сам.
Не мог не позвонить. Потому что – все-таки воспитание. А не то, что вы подумали, если вы тоже работаете на американский истеблишмент и не успокоитесь, пока не поймаете Трампа за "российский след". К тому же, он ведь действительно не знает, что делать с Северной Кореей. Но признаться в этом он может только Путину. Остальные не поймут. Сирию, кстати, на этот раз предметно не обсуждали. А и то – верно. Зачем? Трамп же ясно сказал: "Мы победили!". И в Пентагоне могут думать все что угодно. Но в Кремле-то знают, о ком это он. И тоже сказали: за нашу победу!
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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