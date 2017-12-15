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Деньги – ничто, принципы – все! Евросоюз продлил санкции против России

16:3215.12.2017
(обновлено: 16:34 15.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в БрюсселеФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Европе определились со своими потерями от антироссийских санкций. Подсчитали, прослезились, но от принципа, что Россия, мол, во всем виновата, решили не отказываться.

Лидеры стран – членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических ограничений в отношении России. Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Прокомментировать это событие на своей странице в Facebook не преминул президент Украины Петр Порошенко, мол, так им, будут знать, как не выполнять свои обязательства. 

Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Эксперт: политики ЕС говорят о вреде санкций против России и продлевают их
Будто бы Украина главный "выгодоприобретатель" в вопросе антироссийских санкций. А выгоды здесь и вовсе нет никакой, во всяком случае, экономической. От разного рода эмбарго и запретов никто еще не выигрывал, ведь это попрание принципа win-win (выиграл-выиграл), считают экономисты. Например, в немецком Институте мировой экономики в Киле подсчитали, что самые крупные потери в ЕС, связанные с антироссийскими санкциями, несет немецкий экспорт – он снизился на 40% или почти на 730 млн евро в месяц. 

Еще раньше Европарламент заказал исследование на тему торговых ограничений Австрийскому институту экономических исследований. Там подсчитали убыток от антироссийских санкций для ЕС в абсолютных цифрах – 30 млрд

И это не учитывая того факта, что до введения санкций товарооборот России с Евросоюзом рос с каждым годом. Выходит, что ЕС всякий раз продлевает ограничительные меры себе в убыток. Россия, конечно, тоже несет определенные потери от санкций. Но, во-первых, не Москва явилась их инициатором. А, во-вторых, за это время российская экономика сумела переориентироваться на другие рынки и после падения, вызванного введением тех самых ограничительных мер, пошла в рост. Конкретные цифры по отраслям привел президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря. 

Председатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Клятва на верность". Политолог о санкциях ЕС против России
И за отмену санкций говорят не только цифры, но и живые люди – европейские политики. Например, президенты Чехии и Болгарии. 

Но когда дело доходит до голосования, санкции принимаются единогласно. Парадокс. Торжество абсурда над здравым смыслом. Господа, ваша экономика недополучает миллиарды, что вы делаете? Но ограничительные меры все продлеваются и продлеваются. Якобы потому, что Москва не выполняет Минские соглашения. Хотя в тексте этих самых соглашений никаких таких обязательств нет. Похоже, тут дело принципа – главное наказать Россию. А есть причина, нет причины – это уже неважно. Как это было у Крылова: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", – сказал и в темный лес Ягненка поволок. Но Россия – не ягненок, а ЕС – не серый волк.  Так что мораль напрашивается совсем другая.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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