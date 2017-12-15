Деньги – ничто, принципы – все! Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран – членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических ограничений в отношении России. Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Прокомментировать это событие на своей странице в Facebook не преминул президент Украины Петр Порошенко, мол, так им, будут знать, как не выполнять свои обязательства.
Еще раньше Европарламент заказал исследование на тему торговых ограничений Австрийскому институту экономических исследований. Там подсчитали убыток от антироссийских санкций для ЕС в абсолютных цифрах – 30 млрд.
И это не учитывая того факта, что до введения санкций товарооборот России с Евросоюзом рос с каждым годом. Выходит, что ЕС всякий раз продлевает ограничительные меры себе в убыток. Россия, конечно, тоже несет определенные потери от санкций. Но, во-первых, не Москва явилась их инициатором. А, во-вторых, за это время российская экономика сумела переориентироваться на другие рынки и после падения, вызванного введением тех самых ограничительных мер, пошла в рост. Конкретные цифры по отраслям привел президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря.
Но когда дело доходит до голосования, санкции принимаются единогласно. Парадокс. Торжество абсурда над здравым смыслом. Господа, ваша экономика недополучает миллиарды, что вы делаете? Но ограничительные меры все продлеваются и продлеваются. Якобы потому, что Москва не выполняет Минские соглашения. Хотя в тексте этих самых соглашений никаких таких обязательств нет. Похоже, тут дело принципа – главное наказать Россию. А есть причина, нет причины – это уже неважно. Как это было у Крылова: "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", – сказал и в темный лес Ягненка поволок. Но Россия – не ягненок, а ЕС – не серый волк. Так что мораль напрашивается совсем другая.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik