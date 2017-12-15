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"Комариная песня": как США "перехватывают" победу в Сирии

16:1815.12.2017
(обновлено: 16:23 15.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в СирииРоссийская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Так себе, конечно, вираж. Но в нем все сходится. Вся их сирийская стратегия. США вновь попытались выдать желаемое за действительное и раструбили об удачном "перехвате" российских Су-25 в небе над Сирией. Умолчав, естественно, о самом главном.

Эта новость держалась не больше минут. Хотя и за это время успело "екнуть". Но выяснилось быстро, что ничего нового в этом нет. Это, как сказали в Министерстве обороны России, всего лишь "очередная попытка американских и британских СМИ выдать желаемое за действительное". Однако выдали. И это на самом деле могло произвести впечатление. Ведь, как звучало! "Истребитель ВВС США F-22 в сирийском небе осуществил "перехват" сразу двух российских штурмовиков Су-25, когда они приблизились к зоне американской ответственности". 

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Грамотно. А главное – вовремя. Сразу после того, как Путин объявил о победе над терроризмом и приказал своим возвращаться домой. Всего несколько слов и всем понятно, что для Вашингтона здесь еще не все потеряно. Здесь и про то, что есть еще в Сирии "зона американской ответственности", и про то, что есть еще в Сирии и на русских "управа". А про то, что этот небесный "героизм" длился до появления истребителя Су-35С, западному обывателю не скажут. И у самого "героического пилота" не спросят, каково ему пришлось, когда эта русская махина с 10 000 метров спикировала ему на голову. Всю ли жизнь свою успел просмотреть. 

Там же, как было. Слово Минобороны России. "Пара российских самолетов на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Аль-Маядин – это западная сторона реки Евфрат. Со стороны восточного берега к ним приблизился F-22. Отстреливая "тепловые ловушки", создавал помехи". Проще говоря, пакостил, как делают это оболтусы, что лазерной указкой пытаются с земли ослепить летчиков. Этот вроде был на высоте, но вел себя так же низко. А поскольку дальше носа они не смотрят и выше головы не прыгают, то он и не подумал даже, что у российского воздушного конвоя тоже может быть прикрытие. 

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Когда "Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы", тому оставалось лишь включить переднюю на предельную и дать деру. Вот, собственно, и весь "воздушный бой". Если американец хотел проверить реакцию, то может собою гордиться. О нем даже не скажешь, что "еле унес ноги". Включился по максимуму. Но на земле на его бегство все равно среагировали быстрее. Он еще не успел отлететь на безопасное расстояние, а Пентагон уже раструбил про удачный "перехват". Надо же было опередить русских, чтобы кроме "тепловой" поставить им и информационную ловушку.

Так себе, конечно, вираж. Но в нем все сходится. Вся их сирийская стратегия. Они ведь того и хотят, что осуществить здесь "перехват" нашей победы. Это их "комариная" песня. От "лебединой" она тем и отличается, что сама по себе не заканчивается. Не зря ж они зовутся "камарильей". Зудят и пытаются присосаться. А мы пока лишь отмахиваемся. Кстати, эти самые тепловые ловушки по-другому называются "инфракрасными". Сокращенно – ИК-ловушки. Так что, если они будут и дальше "икать", придется им для их же пользы закрыть рот. Врачи говорят, в таких случаях первое средство – это лишить воздуха.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Светлов
Они теперь будут хвастаться,что российские истрибители тихоходные и не могли догнать F-22...
16:34
15.12.2017
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