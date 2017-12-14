Разговор напрямую: ответы и советы Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году была не самой большой по времени – президент спешил на встречу в Кремле с Героями России. Но и 3 часа 40 минут – совсем немало, учитывая немыслимый разброс тем в тех 73-х вопросах, на которые были даны развернутые ответы.
"Из-под контроля" ситуация, кстати, не вышла ни разу. Несмотря на то, что были вопросы в духе "международных претензий" и с оттенком оскорбительных намеков. В этом смысле отличились представители украинских и польских СМИ.
Украинский журналист, почуяв минутку славы на высокой трибуне, под видом формулировки вопроса выступил с развернутым антироссийским высказыванием о ситуации в Донбассе, привычно бездоказательно и нагло выдавая ложь за очевидную всему миру истину. Ответ Владимира Путина был обстоятелен и даже "отечески строг". Другое дело, что пришлось в этот ответ на украинскую "шарманку" о российском присутствии в зоне конфликта тоже отчасти "пластинку включить": в тысячный раз повторить историю драмы на юго-востоке Украины, сказать про то, "кто есть" там и "кого нет". Ну что ж, повторение – мать учения.
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