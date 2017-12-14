Разговор напрямую: ответы и советы Владимира Путина

На "большую пресс-конференцию" президента РФ в этом году аккредитовалось рекордное число журналистов. Задать вопросы успели не все, но развернутые ответы на прозвучавшие несколько десятков вопросов – вполне достаточно для внесения полной ясности.

Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году была не самой большой по времени – президент спешил на встречу в Кремле с Героями России. Но и 3 часа 40 минут – совсем немало, учитывая немыслимый разброс тем в тех 73-х вопросах, на которые были даны развернутые ответы.

И все же если не по времени, то по числу участников рекорд на 13-й встрече с прессой был поставлен – "к Путину" аккредитовалось как никогда много журналистов: 1640. И что также необычно – в какой-то момент президент России предпочел общаться с ними напрямую, без помощи секретаря, фактически полностью взяв на себя "управление ситуацией".

"Из-под контроля" ситуация, кстати, не вышла ни разу. Несмотря на то, что были вопросы в духе "международных претензий" и с оттенком оскорбительных намеков. В этом смысле отличились представители украинских и польских СМИ.

Украинский журналист, почуяв минутку славы на высокой трибуне, под видом формулировки вопроса выступил с развернутым антироссийским высказыванием о ситуации в Донбассе, привычно бездоказательно и нагло выдавая ложь за очевидную всему миру истину. Ответ Владимира Путина был обстоятелен и даже "отечески строг". Другое дело, что пришлось в этот ответ на украинскую "шарманку" о российском присутствии в зоне конфликта тоже отчасти "пластинку включить": в тысячный раз повторить историю драмы на юго-востоке Украины, сказать про то, "кто есть" там и "кого нет". Ну что ж, повторение – мать учения.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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Со своей "шарманкой", только еще более старой, прибыл на пресс-конференцию и журналист из Польши. Ему захотелось "обострить" разговор вопросом о катастрофе самолета с польским президентом под Смоленском в 2010 году, – "обострял" в том смысле, что "а не ваши ли люди, Владимир Владимирович, взорвали наш самолет". Здесь президент России, образно выражаясь, только руками всплеснул. Его вежливая отповедь прозвучала с интонациями доктора, успокаивающего больного, который ему вместе с тем слегка уже и поднадоел: ничего больше не придумывайте, просто повзрослейте, переверните страницу, мы устали от вашего блефа…