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Ни "бэ" ни Мэй. Парламент Британии лишил премьера права на Brexit

16:5114.12.2017
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© AFP 2017 / Justin Tallis Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в ЛондонеЧеловек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
© AFP 2017 / Justin Tallis
У британских тори уже не внутренние разногласия – настоящий раскол. Так уже они теперь в парламенте голосуют. А это значит, что и тут, очень может быть, не обошлось без сами знаете кого.

А ведь Терезе Мэй, наверное, уже казалось, что у нее все "на мази". На самом деле, только-только с Юнкером и Туском что-то наклевываться начало. Первый этап по Brexit'у завершили. О переходе ко второму объявили. По сумме отступных более или менее условились. Опять же Меркель сейчас не до них – успевай лишь ковать железо соглашения, пока она собой занята. И вот все это теперь может пойти прахом. Палата общин Великобритании с незначительным перевесом, но наделила себя правом вето на любое решение правительства по процедуре выхода из ЕС. 

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Эксперт: в Еврокомиссии оценили усилия Великобритании по Brexit
Отныне что бы премьер-министр себе ни надумала, последнее слово все равно останется за депутатами. А там уже мало кто обрадовался тому, что за развод надо будет отстегнуть Брюсселю под 40 млрд евро. Кстати, именно эта утечка, возможно, и заставила парламент форсировать события. И вполне понятно, почему на Даунинг-стрит, 10 тут же выразили свое крайнее разочарование. Вокруг сегодня только и разговоров, что о крупном поражении кабинета Терезы Мэй. Ведь большинство-то у консерваторов, стало быть, и они пошли против своего лидера. А это уже даже не внутренними противоречиями, а конкретным расколом попахивает. 

Вестминстер, конечно, тоже хорош. Сам ничего по Brexit'у не решает и другой не дает. Не то чтобы собака на сене, но теперь официально: ни "бэ" ни Мэй. Впрочем, все это еще надо проверять и перепроверять. Ведь разница при голосовании составила всего несколько единиц. Как тогда, на референдуме летом 2016, несколько процентов. А это значит, что и тут, очень может быть, не обошлось без сами знаете кого. Даже несмотря на то, что еще по-прежнему не значит, что и тогда он приложил руку. 

Хотя, как сказать. Лондон, по наводке Вашингтона, тоже обвинил Россию в использовании Facebook для влияния на плебисцит. Британский избирком затеял расследование. И вот пожалуйста. Российские "тайные агенты" таки да, потратили на "вмешательство" 97 центов. Это три рекламных объявления для британской аудитории от якобы связанного с Кремлем Агентства интернет-исследований и аж 200 просмотров за все два месяца агитации. 

Тереза Мэй
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
Сенатор: призыв "противостоять России" Мэй не спасет
Можно, конечно, допустить, что именно эти пользователи и внесли определяющий вклад в минимальную победу евроскептиков. Там же каждый голос был на счету. Но это даже не те пресловутые сто тысяч долларов, которые якобы "перебили" миллионные расходы Клинтон и Трампа. Да и Обама тогда явно потратил больше, чтобы помочь бро Дэвиду (они так с Кэмероном друг к другу обращались). Будучи президентом иной страны, бро Барак прилетал в Лондон, чтобы пригрозить британцам проблемами в случае их выхода из ЕС. 

Москва, напротив, не уставала повторять, что это внутреннее дело Британии. Получается, добилась своего. Это теперь действительно внутренне дело Британии, если исходить из того, что она сама так и не решила, что с ним делать. И стоило это России меньше доллара. Сумма, которую можно считать огромной лишь в одном случае. Если признать, что вся их хваленая великобританскость и гроша ломаного не стоит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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