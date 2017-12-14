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Правила флирта. Депутатам Швейцарии разрешили заигрывать на работе

16:2414.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе БернФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флирт кардинально отличается от домогательства. Второе – преступление. Первый – "источник радости". Швейцарским депутатам все предельно ясно объяснили. И инструкцию раздали, чтобы в случае чего сверялись.

Парламент Швейцарии откровенно завис. Так внимательно здесь еще ни один документ не изучали. Жаль, что этот без картинок, иначе вообще было бы не оторвать, как восьмиклассника от учебника по анатомии. Хотя депутаты – люди взрослые, некоторые семейные и у самих уже дети есть, но им тоже надо кое-что объяснить. Например, чем же все-таки флирт отличается от домогательства. Об этом специально для них написана брошюрка, что вот уже сутки у них даже не настольная – карманная книга. 

Актриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Т. Васильева: "человеком года" по версии Time должен был стать Вайнштейн
Месяц авторы оттачивали формулировки. И вывели, что "флирт допустим, поскольку это – взаимное действие, которое уважает персональные границы". Он "конструктивен и является источником радости". Домогательство же – это "акт, который не приветствует одна из сторон, так как он подрывает ее самооценку и вызывает досаду". Все верно. Иной раз, правда, чтобы оценить конструктивность флирта, без домогательств не обойтись. Он как пиво, что без водки – деньги на ветер. Но, в общем, эксперты дело говорят. 

"Может, это тривиально, но некоторые нуждаются в напоминании. Это как напомнить, что яблоки полезны для здоровья", – объяснила появление это памятки федеральный советник Джеральдина Савари. Про яблоко – это она к слову. Но получилось "кстати", если вспомнить, кто именно уговорил Адама вкусить запретный плод. В Швейцарии, между прочим, тоже не без "библейства". Все началось с Янника Буттэ. Тогда еще вице-председателя Христианско-демократической народной партии. Точнее так: он первый начал, а я ему повода не давала. Примерно так и обвинила его первая жертва. 

Было это в середине сентября. К ноябрю еще несколько женщин на него заявили. Тот всякий раз утверждал, что это был невинный и абсолютно безопасный флирт. Тут-то и подключились знатоки этого дела, чтобы депутаты, которым сейчас и предстоит вынести вердикт по Буттэ, почувствовали разницу. Поэтому в печатном виде все конкретно, как отличие эротики от порнографии. И там, и там – основной инстинкт. Но в первом случае – это красиво. Во втором – непристойно. За первую могут и "Оскара" дать. За вторую – по рукам. Кстати об "Оскаре". Размах в Швейцарии, понятно, не голливудский, но для нее и Буттэ – Вайнштейн. 

Бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент
© AP Photo / PA / Benjamin Wright
Мнение: борьба с домогательствами на Западе перешла рамки здравого смысла
И не то чтобы это было главной проблемой этих кантонов. Но страна маленькая, благополучная. Скучно. Вдруг еще кого-нибудь потянет на разнообразие. Он в брюки – а там брошюрка и простые правила. Заигрывай, но не заигрывайся. Если конструктивно флиртовать, можно и не домогаться – само придет. Тонкая, конечно, грань. Как тонкая ткань. Особенно, если на чулках. С пресловутых коленок же обычно все начинается. 

В общем, есть швейцарским депутатам, о чем поспорить. Может, прежде чем предлагать им памятку сразу на "18+", им стоило рассказать про пестики и тычинки? А потом только дать учебник по анатомии. И так шаг за шагом, не травмируя психику, довести их до понимания того, что в парламенте из всех актов допустимы только акты законодательные. Но парламент и тут завис.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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