Саакашвили как судьба Украины: незалежной пора сильно нервничать

Говорят, первое высшее образование нужно, чтобы понять, чем ты точно НЕ хочешь заниматься всю жизнь. Но некоторым не хватает и президентского срока, и губернаторского, и срока в СИЗО, чтобы определиться с вектором своей карьеры. Вот как Саакашвили.

И швец, и жнец, и на дуде игрец… Нет, не так. И экс-президент, и бывший губернатор, и "военнопленный" Михаил Саакашвили никак не может определиться, кем он хочет стать, когда вырастет. Хотя пора бы, вот-вот "полтинник" стукнет. Его послужной список обширен, а вот будущее неопределенно. И даже не потому, что многие эксперты называют его бурную деятельность на Украине и вокруг нее политической агонией и "предсмертными" судорогами, а потому что он сам не может четко сказать, к каким вершинам стремится. Говорит, что президентских амбиций у него нет, но призывает к импичменту Порошенко и смене власти. Потом заявляет, что не может быть долго в украинской политике, так как не хочет снова влезать в эту рутину.

Хотя ведь именно ради политики в незалежную и вернулся с боем, и только ею и занимается. При этом Саакашвили сообщает, что готов нести ответственность за правительство Украины и не против возглавить кабмин. Но на самом деле он желает другого! По его же словам, он хочет стать мэром Одессы и "поднять" город. Но только после "хорошего" премьерства. Ну а вообще этот разносторонний человек мечтает жить на Украине как обычный гражданин. И это он тоже сам сказал.

Сколько раз и в какой последовательности менялись планы Михаила Саакашвили, наверное, не сможет уследить даже он сам. Однако отсутствие четко поставленной и конкретной цели по умолчанию исключает возможность ее достижения. Пока все эти путаные заявления и озвученные амбиции выглядят, как шумиха ради шумихи. С другой стороны, это может быть хитрый план: все время путаться в показаниях и ставить в тупик аналитиков и политтехнологов. И это получается отлично, надо признать. Мол, черт его знает, чего ожидать! И даже черт его не знает – черт ногу сломит.

Одни говорят, что Саакашвили – реанимированный проект Вашингтона, задача которого – встряхнуть и мобилизовать сильно расслабившегося президента Украины Петра Порошенко. Другие эксперты полагают, что все действия Саакашвили связаны с подготовкой для него самого или кого-то другого президентского кресла. Третьи считают, что скандальный и опальный на родине политик готовит почву для очередного "майдана" . При таком разбросе оценок его фигуры и действий возникают сомнения, что Саакашвили сам в курсе, для чего он делает то, что делает. И в его ли руках его собственная судьба.

Ясно одно: пока этот пациент как политик скорее все-таки жив, чем мертв. По крайней мере, он еще подает признаки жизни. Если постулатом Рене Декарта было "я мыслю, значит, я существую", то для Михаила Саакашвили это "я устраиваю хайп, значит, я существую".

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!