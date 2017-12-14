Саакашвили как судьба Украины: незалежной пора сильно нервничать

И швец, и жнец, и на дуде игрец… Нет, не так. И экс-президент, и бывший губернатор, и "военнопленный" Михаил Саакашвили никак не может определиться, кем он хочет стать, когда вырастет. Хотя пора бы, вот-вот "полтинник" стукнет. Его послужной список обширен, а вот будущее неопределенно. И даже не потому, что многие эксперты называют его бурную деятельность на Украине и вокруг нее политической агонией и "предсмертными" судорогами, а потому что он сам не может четко сказать, к каким вершинам стремится. Говорит, что президентских амбиций у него нет, но призывает к импичменту Порошенко и смене власти. Потом заявляет, что не может быть долго в украинской политике, так как не хочет снова влезать в эту рутину.
Сколько раз и в какой последовательности менялись планы Михаила Саакашвили, наверное, не сможет уследить даже он сам. Однако отсутствие четко поставленной и конкретной цели по умолчанию исключает возможность ее достижения. Пока все эти путаные заявления и озвученные амбиции выглядят, как шумиха ради шумихи. С другой стороны, это может быть хитрый план: все время путаться в показаниях и ставить в тупик аналитиков и политтехнологов. И это получается отлично, надо признать. Мол, черт его знает, чего ожидать! И даже черт его не знает – черт ногу сломит.очередного "майдана". При таком разбросе оценок его фигуры и действий возникают сомнения, что Саакашвили сам в курсе, для чего он делает то, что делает. И в его ли руках его собственная судьба.
Ясно одно: пока этот пациент как политик скорее все-таки жив, чем мертв. По крайней мере, он еще подает признаки жизни. Если постулатом Рене Декарта было "я мыслю, значит, я существую", то для Михаила Саакашвили это "я устраиваю хайп, значит, я существую".
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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