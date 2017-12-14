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Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать: "Укрзализныця" в Европе

12:3314.12.2017
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© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"Поезд, который ОАО Укрзализныця запустила по маршруту Киев-ВенаПоезд, который ОАО Укрзализныця запустила по маршруту Киев-Вена
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
Украинские пассажиры, отправляющиеся из Европы на родину на поезде, и не подозревали, что для них приготовлен квест с элементами триллера. Главная страшилка – украинский вагон, "приспособленный" к европейской колее.

Из последних новостей науки и техники. Вышел из строя вагон поезда "Вена – Киев", отъехав всего 50 километров от австрийской столицы. "Укрзализныця" – по-русски "Украинские железные дороги" – анонсировала, что в этот состав входит новый вагон, приспособленный к европейской колее и недавно изготовленный на одном украинском заводе. 

Запуск пассажирских поездов в объезд Украины
© РИА Новости / Илья Питалев
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А вообще, с этим поездом с самого начала было что-то не так. Через 15 минут после отбытия он встал как вкопанный: оказались повреждены линии электропередач. Потом в украинском прицепном вагоне загорелись тормозные колодки. Настоящий триллер! Но это было только начало…

Тех, кто почище-с, пассажиров-европейцев, отправили на автобусах в отели на отдых. А  украинские пассажиры были брошены на произвол судьбы – их оставили ночевать в поезде.

Судя по словам пассажиров злосчастного состава, можно подумать, что речь идет не о новом, а о реновации старого, еще столыпинского вагона. "Нас просто оставили в вагоне, где не было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления", – рассказала одна из пассажирок. 

Кое-как состав дотянули до Венгрии, где ремонтники депо объявили украинским пассажирам "радостную" весть: новый вагон не может продолжать движение.

Кстати, насчет сервиса проводники украинского вагона вели себя как-то подозрительно: раздавали только чай, хотя в стоимость билетов был включен и завтрак, говорят пассажиры. 

Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
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Что делать дальше? Автобус украинским пассажирам не предоставили. Видимо, намекнули, что вы только на пути в ЕС, а дорога – длинная, и в пути никто не обещал кормить. В общем, помытарившись более полусуток, пассажирам до места назначения пришлось добираться самостоятельно.

Теперь они ругают и новый вагон "Укрзализныци", и проводников, оставивших их без завтрака, и местные власти, которые не удосужились предоставить ни автобусы, ни отели. А мне кажется, что во всем виноват случай. Такое бывает. Как, например, в русской рулетке. В барабане один патрон. Крутят-крутят, а выстрела все нет. Уже начинают все думать: или с барабаном что-то не так, или отчаянно везет. Решили еще раз напоследок крутануть. И вдруг – бац! Наповал. И с новым вагоном тоже самое. Может в следующий раз и колодки дымиться не будут, и завтрак дадут в довесок к чаю. Правда, это будет в следующий раз и с совсем другими пассажирами…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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