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Вместо "возьмемся за руки" – беритесь за языки: ЕС дает совет Украине

17:3313.12.2017
(обновлено: 17:34 13.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия подбросила еще миллион евро в украинскую топку – госчиновники незалежной забесплатно выучатся иностранным языкам. Вроде как чтобы брюссельские методички в оригинале читать. Смешные они, эти европейцы.

Украинская госполитика недостаточно компетентна, увы. И это не мы придумали: таково постановление Еврокомиссии. 

Повысить компетентность госслужащих и по ходу приблизить незалежную к евроинтеграции – главная задача новой программы для украинцев. Она разработана в рамках Европейской политики соседства и предусматривает значительные траты. Евросоюз готов расстаться с 1,2 млн евро – валюта пойдет на обучение киевских чиновников иностранным языкам. 

Флаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: в ЕС "намекнули" украинским чиновникам на их некомпетентность
Так вот откуда "европо-украинское" недопонимание и ступор незалежной на пути в ЕС – вершители судеб украинских граждан иноязыками не владеют! Сейчас подучат основные рабочие (английский с французским и немецкий), и жизнь наладится. Потому что, как отмечается в документе Еврокомиссии, сотрудники украинских госорганов смогут "использовать обширную иноязычную экспертно-методическую базу ЕС". 

Но это – мечтательный европейский взгляд. Изнутри же Украины польза языковой программы видится несколько иначе. Разумеется, никто не против штудировать еврометодички по госполитике и без переводчиков общаться с евроколлегами, если за умение читать и говорить платит кто-то другой. Руководитель нацагентства по вопросам госслужбы Украины Константин Ващенко даже подводит чиновников класса "А" к обязательному экзамену по английскому или французскому – дескать, без него с 1 мая 2018 года в высший эшелон украинской власти не запрыгнешь. Однако до вершин таких познаний дело может не дойти. 

Некоторые украинские политологи скептически оценивают пользу европрограммы, с любовью сочиненной для Киева. Во-первых, не верят в то, что бесплатно поднаторев в европейских языках, господа руководители державы в ней и останутся, а не разбегутся по странам ЕС в поисках улучшения благосостояния. Во-вторых, и алфавиты выучить не успеют, как разворуют миллион с гаком евро. Все это очень похоже на правду. Единственное, с чем нельзя согласиться, это с порядком пунктов. Во-первых – разворуют, а во-вторых – по-любому уедут кто куда, это лишь вопрос времени. 

Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Политолог: ЕС от предупреждений в адрес Киева перешел к реальным действиям
…Помнится, не так давно было на Украине правительство "европейского" состава. Это когда поскребли по сусекам в бывших советских республиках, а одну "правительницу", тоже "из бывших", даже выписали из США. И встал тогда вопрос об английском языке как о втором государственном на Украине. Помнится также, как скромно промолчали, что мало кто в этом самом проевропейском правительстве знает украинский (по-настоящему же – не хочет тратить время на изучение мовы и даже кроху денег – на покупку "мово-разговорника"), а прямо заважничали и решили: говорить на заседаниях по-английски. Но вопрос, едва встав, сразу и упал. Привозные "европейцы" все время срывались на русский, а украинцы-почвенники слушали их, как ни в чем не бывало, будто с ними говорят не на языке "страны-агрессора", будто так и надо. Будто уговорились меж собой: а давайте сделаем вид, что с нами размовляют сейчас по-английски, а мы типа все понимаем…

Чувствую, что-то вроде этой веселухи украинцы впарят и Еврокомиссии, когда надо будет отчитываться за траты на программу их еврообучения!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Вы их сейчас грамоте обучите а дальше они начнут читать чето подписывают и как быстро тогда свернется программа евро интеграции !!!
17:39
13.12.2017
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