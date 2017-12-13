Макрон и солнце, или Как президент Франции в Париже погоду делал

А то, что меньше, чем за год его присутствия в Белом доме ураганы смыли Техас и смели Пуэрто-Рико – это всего лишь стечение обстоятельств. Они, как и сам Трамп – форс-мажоры. А он своих не трогает. Что до чужих, то их проблемы не трогают его. Поэтому саммит без него. Макрону пока так даже лучше. Он ведь того и хочет, что доказать жизнеспособность Парижского соглашения независимо от капризов отдельных стран и их лидеров. Но, прежде всего, он хочет доказать собственную значимость в этом деле.
Франция решительно настроена играть главную роль в экологии. Она даже первой в ЕС введет у себя специальный налог на финансовые сделки, чтобы собрать средства на поддержку "зеленой энергетики". Рассчитывает на общеевропейскую солидарность. Но это вряд ли. Это же не санкции против России принимать. Дело факультативное. Да и никто из европейских боссов не любит природу так, как любит ее Макрон. А он ее любит за возможность расцвести на зависть всем. Для него это примерно, как статус физорга или культмассового сектора в совете отряда. Как-никак начальство.
Впрочем, от Эммануэля это, скорее, алаверды. Не забыл, как Дональд элегантный комплимент его Брижит сделал. "Вау, вы в такой хорошей форме", – сказал он при встрече. Но даже включи Брижит все свое обаяние и все свои формы, Трамп все равно бы сейчас в Париж не приехал. Он вывел США из климатического пакта в твердом убеждении, что тот вредит американской экономике. А он от своих убеждений не отказывается. Отношения с Россией не в счет. Хотя они-то как раз и есть его борьба с потеплением. На этом участке Вашингтон делает все, чтобы вернуть "ледниковый период".
Что же касается экологических усилий Макрона, то и он подрастет – поймет: главней всего – погода в доме. Хотя и дома, как говорят, погоду делает не он.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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