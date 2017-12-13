То, что за год присутствия Трампа в Белом доме ураганы смыли Техас – это лишь стечение обстоятельств. Они, как и сам Трамп – форс-мажоры. А он своих не трогает. А проблемы чужих не трогают его. Поэтому нынешний парижский саммит – без него.

Макрон и солнце, или Как президент Франции в Париже погоду делал Your browser does not support HTML5 audio

Макрон и солнце – день чудесный. По крайней мере, для Макрона. И это несмотря на солнце. В глобальном смысле его потепления. Президент Франции вновь готов доказать, что погоду люди не только делают, но и переделывают. А он у этих людей – главный. В Париже саммит по борьбе с изменениями климата. Его – Макрона – идея. Где же еще, как не в Париже и кому, как не ему проводить аудит Парижского соглашения. Все-таки два года прошло, как 175 стран подписались под сокращением парниковых выбросов.

С тех пор, правда, меньше стало стран, а не выбросов. И чтобы узнать это, совсем не обязательно было свистать всех сюда. Специально обученные конторы ежедневно сообщают, что окружающая среда если меняется, то не в лучшую сторону. И СО2 в атмосфере не падает. И прирост средней температуры по планете в пределах двух градусов держать не получается. В общем, ничего нового. Ничего и никого. У нового президента США цифра 2 вызывает далекие от термометра ассоциации. Два срока он понимает. Два процента ВВП на оборону от членов НАТО требует. А 2 градуса – это куда?

А то, что меньше, чем за год его присутствия в Белом доме ураганы смыли Техас и смели Пуэрто-Рико – это всего лишь стечение обстоятельств. Они, как и сам Трамп – форс-мажоры. А он своих не трогает. Что до чужих, то их проблемы не трогают его. Поэтому саммит без него. Макрону пока так даже лучше. Он ведь того и хочет, что доказать жизнеспособность Парижского соглашения независимо от капризов отдельных стран и их лидеров. Но, прежде всего, он хочет доказать собственную значимость в этом деле.

Франция решительно настроена играть главную роль в экологии. Она даже первой в ЕС введет у себя специальный налог на финансовые сделки, чтобы собрать средства на поддержку "зеленой энергетики". Рассчитывает на общеевропейскую солидарность. Но это вряд ли. Это же не санкции против России принимать. Дело факультативное. Да и никто из европейских боссов не любит природу так, как любит ее Макрон. А он ее любит за возможность расцвести на зависть всем. Для него это примерно, как статус физорга или культмассового сектора в совете отряда. Как-никак начальство.

Можно даже Вашингтон отчитать за отказ от защиты климата. "Если вы подписали соглашение, то должны его уважать. А выход в одностороннем порядке – очень агрессивный шаг", – сказал Макрон каналу CBS, все-таки не показывая пальцем. Напротив, выразил надежду, что Трамп одумается. "Уверен, что мой друг президент США изменит свое решение в течение предстоящих месяцев или лет". Месяцев – это вряд ли. А вот за "лет" Трамп может сказать ему "спасибо". Столько ему даже в Штатах не дают.

Впрочем, от Эммануэля это, скорее, алаверды. Не забыл, как Дональд элегантный комплимент его Брижит сделал. "Вау, вы в такой хорошей форме", – сказал он при встрече. Но даже включи Брижит все свое обаяние и все свои формы, Трамп все равно бы сейчас в Париж не приехал. Он вывел США из климатического пакта в твердом убеждении, что тот вредит американской экономике. А он от своих убеждений не отказывается. Отношения с Россией не в счет. Хотя они-то как раз и есть его борьба с потеплением. На этом участке Вашингтон делает все, чтобы вернуть "ледниковый период".

Что же касается экологических усилий Макрона, то и он подрастет – поймет: главней всего – погода в доме. Хотя и дома, как говорят, погоду делает не он.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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