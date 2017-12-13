Президент США принял военный бюджет. И принял больше чем надо. Эйфория. Ладно, когда головокружение от успехов. Когда вместо них – это симптом. И давай рассказывать, как он выиграл борьбу с терроризмом не только в Ираке, но и в Сирии.
Магия цифр. Дональда Трампа нулями развели и в ноль превратили
Оказалось, подобрать к Трампу ключики несложно. Дорого, но несложно. Падок он на крупные цифры. Действуют на него, как гипноз. Хоть этот Дональд и не Дак, но крякает от удовольствия, когда видит огромные суммы. Известное дело. "Ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь". А ему показали почти 700 млрд долларов. Вот у него и пошли круги перед глазами. Так бывает, когда передозировка. Трамп принял военный бюджет США на следующий год. И принял больше чем надо. Эйфория. Ладно, когда головокружение от успехов. Когда вместо них – это симптом.
Тут же, не отходя от кассы, подхватил вирус пентагоновского бахвальства. Вслед за генералами тоже поймал галлюцинации, как он выиграл борьбу с терроризмом не только в Ираке, но и в Сирии. Потом, когда его слегка отпустило, и он понял, что под "мы" могут подразумевать "мы с Путиным", уточнил, что выиграл у Обамы. Дескать, его достижения значительней. Не поспоришь. Тот Ракку так и не успел сравнять с землей. А у Трампа теперь таких "ракк" впереди – целый "ракковый корпус". Другое дело, что с такими деньжищами Пентагон и без Трампа прекрасно справится.
Сам верховный главнокомандующий сообразил это уже после того, как подписался под бюджетом. Хватился, а поздно. Признал, что ряд положений "вызывает конституционные опасения". Скажем, позволяет документ в числе прочего финансировать военные операции по всему миру. Хорошо. Однако "ограничивает влияние президента на определение численности живой силы и техники для этих самых военных операций". Не ему, стало быть, считать, кого, куда, почем. Денег, правда, у них теперь столько, что их и вовсе можно не считать. Как говорится, куда им столько?
4,6 млрд долларов на сдерживание России в Европе – это понятно. То есть, это, конечно, подло и глупо, но в их духе. На 350 млн вооружить Киев – тоже, почему бы и нет. Паршивой овце – хоть шерсти клок. Хотя в этом случае, скорее, пришить кобыле хвост. Пусть второй болтается. Бессмысленно и беспощадно. Впервые за семь лет увеличат численность американских войск. Впервые же только за 8 лет этой численности повысят зарплату. Но еще миллиардов 600 остается. Впрочем, были бы деньги.
Про то, что Пентагон оплатит военным смену пола, он уже предупредил. Значит, тоже статья. Теперь как ломанутся, как ломанутся. Еще ремонт суперэсминца "Замволт". А может, тоже переориентация. В прошлом году спустили на воду, и уже несколько раз латали. Он и сейчас в доках. А у них таких "Замволтов" – пять. Дальше. Возвращение контингента в Афганистан. Коттеджи командованию, чтоб не хуже, чем при Обаме. Новую АЗС, чтобы затмить славой ту, о которой до сих пор твердят, что за миллионы. Битва за урожай опия-сырца опять же. Все же это не бесплатно.
Потом – у них ИГИЛ* заканчивается. Надо срочно что-то взамен придумать. В конце концов, такими деньгами можно просто заваливать врагов. Причем не только покупать их или киллеров, но и физически заваливать их купюрами, как грязью. Денег-то теперь и правда – как грязи. Сам президент США повелся на количество нулей. В один из них в итоге превращается и он сам. "Черные риелторы" так квартиры у стариков отжимают. А у него отжали военные полномочия. Квартирку как раз оставили. Пусть себе крякает в ней от удовольствия. Дональд – он, конечно, не Дак, но уже "хромает".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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